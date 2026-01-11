Tại sao Apple lại phát hành iOS 26.3 (a)?

Vài tuần trước, Apple đã phát hành bản beta đầu tiên của iOS 26.3, bản cập nhật lớn thứ ba cho hệ điều hành iOS 26, trước khi phát hành bản chính thức vào tháng Hai. Các tính năng mới của iOS 26.3 sẽ tập trung vào việc cải thiện khả năng tương thích của iPhone với các thiết bị Android và bên thứ ba, bên cạnh việc phục vụ cho các thử nghiệm khác.

iOS 26.3 (a) đã được triển khai đối với người dùng cài đặt phiên bản iOS 26.3 beta.

Tuy nhiên, trước khi iOS 26.3 được phát hành, Apple đã bất ngờ tung bản cập nhật iOS 26.3 (a) khá mới mẻ khiến không ít người dùng thắc mắc. Trong thực tế, đây không phải là một phiên bản phổ biến cho tất cả mọi người mà giới hạn đối với những người dùng và nhà phát triển đang cài đặt iOS 26.3 beta.

iOS 26.3(a) không chứa bất kỳ cải tiến bảo mật thực sự nào, thay vào đó chỉ nhằm mục đích kiểm tra hiệu quả của các loại cập nhật này. Việc nâng cấp bảo mật nền của iOS 26.3 (a) chỉ nhằm mục đích phục vụ cho thử nghiệm và không bao gồm bất kỳ bản vá lỗi bảo mật nào.

Được biết, kể từ iOS 26.1, Apple đã giới thiệu một phương thức mới để gửi các bản cập nhật đến iPhone trong nền. Đây là những bản cập nhật không xuất hiện trong menu Cài đặt > Cài đặt Chung > Cập nhật phần mềm như thường lệ, mà nằm trong mục Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Cải tiến bảo mật trong nền.

Tùy chọn Cải tiến bảo mật trong nền cung cấp các biện pháp bảo vệ an ninh bổ sung giữa các lần cập nhật phần mềm lớn, cho phép người dùng nhận các bản vá bảo mật nhỏ hơn cho các thành phần như trình duyệt Safari và khung WebKit mà không cần cập nhật toàn bộ hệ điều hành.

Nếu đã kích hoạt tính năng này, bản cập nhật sẽ tự động tải xuống iPhone của người dùng mà họ không hề hay biết, mặc dù thiết bị sẽ khởi động lại. Quá trình này thường diễn ra qua đêm và không ảnh hưởng đáng kể đến việc sử dụng thiết bị. Người dùng cũng có thể cài đặt thủ công từ menu cài đặt.

Hiện tại, mặc dù những bản cập nhật này chưa được phát hành chính thức, tuy nhiên chúng có thể rất quan trọng. Apple cung cấp hai loại cập nhật: phiên bản chính, được đánh số với một con số sau dấu chấm (như iOS 26.1, iOS 26.2), và các bản cập nhật nhỏ, có hai con số (như iOS 26.0.1). Các bản cập nhật nhỏ này thường nhằm sửa các lỗi nhỏ và có thể trở nên ít quan trọng hơn khi các bài kiểm tra bảo mật iOS được thực hiện rộng rãi hơn.