Apple đã hợp tác với một số nhà sản xuất phụ kiện để cung cấp chân đế sạc, cáp, pin dự phòng, túi đựng máy tính xách tay và nhiều sản phẩm khác với màu Cherry đậm - Dark Cherry.

Các phụ kiện Dark Cherry đã được thêm vào cửa hàng trực tuyến của Apple trong tuần này tại Mỹ và nhiều quốc gia khác, đi kèm dịch vụ giao hàng và nhận hàng tại cửa hàng.

Apple chính thức bán 1 loạt phụ kiện màu Cherry đậm.

Các thương hiệu tham gia bao gồm: Herschel, Nimble, PopSockets, Zens và nhiều thương hiệu khác.

Dưới đây là tất cả các phụ kiện có màu Dark Cherry:

- Sạc Nimble Champ Stretch 10K

- Bộ dụng cụ du lịch Nimble Daily Travel

- Cáp sạc Zens USB-C sang USB-C Pro 2

- Sạc đầu giường từ tính Zens

- Cáp sạc Zens USB-C sang USB-C Pro 3

- Tay cầm & chân đế PopSockets Kick-Out (Tương thích MagSafe)

- Túi đựng đồ Herschel Cloud Burrard Tech

- Túi Cote & Ciel Inn Sleek cho iPad (11 inch)

- Bao đựng máy tính xách tay Rains 14 inch Puffer cho iPad và MacBook

Thực tế, đây là điều đã có tiền lệ. Đầu năm nay, Apple đã độc quyền cung cấp một số phụ kiện của bên thứ ba với các màu Xanh ngọc, San hô và Tím đậm.

Hiện tại, các sản phẩm này vẫn chưa được bán tại cửa hàng Apple Store Việt Nam.