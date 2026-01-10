Apple nghiên cứu điện thoại gập Trung Quốc để phát triển iPhone Fold

Điểm nổi bật của mẫu điện thoại gập iPhone Fold của Apple là màn hình bên trong không có nếp gấp nhờ vào công nghệ kính siêu mỏng linh hoạt (UFG) với độ dày khác nhau. Thiết kế không nếp gấp này đã được Samsung giới thiệu tại CES 2026, nhưng Apple có thể đã bị thúc đẩy phát triển sản phẩm của mình bởi sự xuất hiện của đối thủ đến từ Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, mẫu điện thoại gập của OPPO mang tên Find N5 đã tạo ra một tiêu chuẩn mới với thiết kế mỏng và độ mượt mà của màn hình. OPPO Find N5 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite và có độ dày chỉ 4,2mm khi mở hoàn toàn, cùng nếp gấp được giảm thiểu đáng kể. Một người dùng trên Weibo cho biết Apple đã mua và tháo rời Find N5 để nghiên cứu công nghệ này.

Mặc dù Apple đã sản xuất một số mẫu thử cho iPhone Fold, nhưng hiện tại chưa có mẫu nào đạt được độ mượt mà của màn hình Find N5. Do những khó khăn trong thiết kế với khung máy mỏng hơn, nguyên mẫu iPhone Fold được cho là không có Face ID, thay vào đó sử dụng cảm biến Touch ID ở cạnh bên.

Việc nghiên cứu thiết kế của các mẫu điện thoại cạnh tranh là điều thường thấy trong ngành công nghiệp smartphone, và với việc tham gia vào thị trường điện thoại gập muộn, không bất ngờ khi Apple có thể phải tham khảo một số mẫu trước khi lấy cảm hứng từ Find N5.

Trong khi đó, công ty tiên phong trong thiết kế điện thoại gập là Samsung cũng đang được đồn đoán sẽ áp dụng thiết kế tương tự như iPhone Fold với kiểu dáng giống hộ chiếu vào cuối năm nay. Sự cạnh tranh trong lĩnh vực này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho người tiêu dùng.