Apple gặp sai lầm có 1-0-2, nhiều người mua “tưởng gặp dưa bở”

Mọi việc bắt đầu vào thứ Sáu tuần qua khi trang web của Apple đã gây sốc bằng việc định giá bộ 4 AirTag với mức giá chỉ 29 USD, tức giảm 70% so với giá gốc 99 USD. Mức giá này thậm chí còn thấp hơn cả 64 USD mà Amazon đang niêm yết cho cùng một bộ sản phẩm.

Apple đã mắc lỗi và vô tình liệt kê giá của bộ 4 AirTag là 29 USD thay vì 99 USD.

Nhiều người tiêu dùng đã nhanh chóng nhận ra cơ hội này và đặt hàng vì cho rằng đây là một đợt giảm giá lớn từ Apple. Tuy nhiên, sự việc không diễn ra như mong đợi, đặc biệt khi giá niêm yết cho một AirTag riêng lẻ vẫn giữ nguyên ở mức 29 USD. Điều này khiến nhiều người nghi ngờ về tính chính xác của mức giá 29 USD cho bộ 4 chiếc AirTag.

Chỉ vài giờ sau khi thông tin được công bố, Apple đã nhanh chóng sửa lỗi giá trên trang web và bắt đầu hủy các đơn hàng đã được đặt với mức giá không chính xác. Công ty khuyến nghị khách hàng kiểm tra lại trạng thái đơn hàng của mình.

Việc giao hàng cho các đơn hàng này đã bị lùi lại đến đầu tháng 12, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ từ phía người tiêu dùng khi cảm thấy mức giá 29 USD là “quá hời” cho bộ 4 chiếc AirTag. Apple cho biết công ty có quyền thay đổi giá sản phẩm và sửa các lỗi định giá vô ý, điều này có nghĩa họ được phép hủy một số đơn hàng và tăng giá lên 99 USD cho những đơn hàng khác.

Những khách hàng nhanh chóng đến nhận AirTag tại cửa hàng Apple hoặc dùng dịch vụ chuyển phát nhanh có thể tận dụng cơ hội "1-0-2" này.

Tuy nhiên, một số khách hàng đã “thông minh” lợi dụng vấn đề và nhận được bộ 4 AirTag với giá 29 USD trước khi Apple kịp xử lý sự việc. Họ đã làm điều này bằng cách đến trực tiếp cửa hàng để nhận sản phẩm, hoặc sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh.

Đối với những người không mua được AirTag với mức giá ưu đãi nói trên, tốt hơn hết hãy chờ đợi AirTag thế hệ thứ hai, vốn được Apple dự kiến ra mắt trong thời gian sớm. Mẫu AirTag mới được cho là sẽ hỗ trợ chip Ultra Wideband (UWB) thế hệ thứ hai giúp tăng cường khả năng phát hiện và tìm kiếm đồ vật bị mất.