Tai nghe đầu mút silicon có gì vượt trội mà ngày càng được ưa chuộng?

Trong thời gian gần đây, tai nghe Bluetooth và tai nghe nhét tai với đầu mút silicon hoặc cao su đã trở nên rất phổ biến. Mặc dù AirPods (phiên bản thường) vẫn là một trong những sản phẩm bán chạy nhất trên toàn cầu, thị trường tai nghe dường như đang chuyển hướng mạnh mẽ sang loại đầu mút silicon, mặc dù nhiều người cảm thấy không thoải mái với chúng.

Tai nghe với đầu mút silicon xuất hiện ngày càng nhiều.

Vậy lý do nào khiến tai nghe đầu mút silicon trở thành lựa chọn ưu tiên? Theo các chuyên gia, có 3 lý do chính giải thích cho sự phổ biến này:

Đầu tiên là khả năng khử tiếng ồn chủ động (ANC) khi công nghệ này yêu cầu sự cách ly vật lý đối với môi trường xung quanh để hoạt động hiệu quả. Các đầu mút silicon giúp chặn âm thanh một cách thụ động, tạo ra không gian lý tưởng cho các thuật toán loại bỏ tiếng ồn.

Tiếp theo là chất lượng âm thanh, nơi đầu mút silicon tạo ra lớp cách âm cần thiết giúp bảo đảm rằng âm thanh, đặc biệt là các tần số thấp (âm trầm), được truyền đến tai một cách hiệu quả hơn.

Cuối cùng là sự ổn định, đặc biệt đối với những người thường xuyên vận động hoặc chơi thể thao. Các mẫu tai nghe nhét tai với đầu mút silicon mang lại sự vừa vặn chắc chắn hơn, giúp chúng dễ dàng “gắn” vào tai mà không cần sử dụng móc tai truyền thống.

AirPods 4 là một trong số ít mẫu tai nghe không dầu mút silicon vẫn còn bán trên thị trường.

Mặc dù thị trường hiện nay có ít lựa chọn tai nghe không sử dụng đầu mút silicon, nhưng vẫn có một số sản phẩm thay thế. AirPods 4 được xem là một trong những lựa chọn phổ biến nhất, bên cạnh đó còn có những cái tên tiêu biểu khác như Galaxy Buds 4 của Samsung và hay Buds 6 của Xiaomi.

Gần đây, tai nghe nhét tai cũng đã trở nên phổ biến hơn. Mặc dù có thể gây bất ngờ, nhưng đối với những ai không muốn cảm thấy khó chịu khi nghe nhạc, đây là một lựa chọn tuyệt vời. Bên cạnh một trong những lựa chọn tiêu biểu Moto Buds Loop hàng ngày, người dùng cũng có thể tham khảo các sản phẩm như OPPO Enco Clip2 và Huawei FreeClip 2.