Nàng TikToker xinh đẹp xứ Trung gặp nạn trên chiếc Rolls-Royce mất lái

Hàn An Nhiễm là một TikToker nổi tiếng tại Trung Quốc, được biết đến từ khi còn trẻ nhờ hoạt động tích cực trên các nền tảng MXH. Cô nổi lên nhờ những nội dung xoay quanh cuộc sống cá nhân, ngoại hình và đặc biệt là chuyện tình cảm. Sở hữu lượng người theo dõi lớn, Hàn An Nhiễm nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận trên mạng. Mới đây, nữ TikToker tiếp tục gây chú ý khi gặp tai nạn giao thông tại Hàng Châu.

Vào ngày 13/9, trợ lý của Hàn An Nhiễm tiết lộ cô vừa gặp tai nạn giao thông tại Hàng Châu. Chiếc Rolls-Royce chở cô bị một ô tô khác tông mạnh, mất kiểm soát rồi đâm vào tường, khiến phần thân xe hư hỏng đáng kể.

Chiếc xe chở cô gặp tai nạn nghiêm trọng.

Theo bài đăng của trợ lý Hàn An Nhiễm trên MXH, vụ tai nạn xảy ra khi cô và trợ lý đang cùng di chuyển bằng ô tô. Một chiếc Land Rover bất ngờ đâm mạnh vào xe khiến cả hai bị hất lên xuống trong khoang xe. Trợ lý cho biết cú va chạm quá mạnh khiến hai người hoảng loạn, đầu óc trống rỗng.

Dù trợ lý lập tức đạp phanh sau cú va chạm, chiếc xe vẫn không thể dừng lại và cuối cùng lao vào tường.

Đáng chú ý, sau tai nạn, chiếc Rolls-Royce bị rò rỉ một lượng lớn dầu. Trong lúc hoảng loạn, trợ lý còn vô tình khởi động lại xe. Một tài xế khác nhanh chóng lớn tiếng ngăn cản và cảnh báo: “Đã rò dầu rồi, đừng khởi động xe”.

Nữ TikToker hoảng loạn sau cú va chạm xe.

Nhờ đó, hai người tránh được nguy cơ phát sinh sự cố nghiêm trọng hơn nếu tia lửa từ hệ thống điện bắt lửa với dầu rò rỉ.

Hình ảnh do trợ lý đăng tải cho thấy một vệt dầu lớn loang trên mặt đường, trong khi phần thân chiếc Rolls-Royce cũng xuất hiện nhiều vị trí hư hỏng rõ rệt. Theo trợ lý, chi phí sửa chữa ban đầu được ước tính có thể lên tới 2 triệu NDT (khoảng 7,3 tỷ đồng).

Hiện thông tin về tình trạng sức khỏe cụ thể của Hàn An Nhiễm sau vụ tai nạn chưa được cập nhật.