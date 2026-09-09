Nhà bán lẻ Việt vẫn chưa có lịch trình mở bán iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max

Apple sẽ chính thức tổ chức sự kiện ra mắt iPhone mới vào 0h00 ngày 10/9 (giờ Việt Nam).

iPhone 17 series ra mắt, lần đầu tiên người dùng tại Việt Nam được sở hữu máy ngay trong ngày Apple mở bán toàn cầu (19/9/2025). Ảnh: CellphoneS

Các sản phẩm dự kiến sẽ xuất hiện là iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone gập với tên gọi được dự đoán là Ultra (hãng vẫn chưa xác nhận).

Năm ngoái, khi iPhone 17 series ra mắt, lần đầu tiên người dùng tại Việt Nam được sở hữu máy ngay trong ngày Apple mở bán toàn cầu (19/9/2025), thay vì phải chờ từ hai đến bốn tuần như thời gian trước.

Đáng chú ý, thông tin mở bán này được Apple lên kế hoạch và thông báo cho nhà bán lẻ chuẩn bị khá sớm.

Tuy nhiên, trao đổi với PV, đại diện các hệ thống bán lẻ điện thoại trong nước cho biết, với đợt ra mắt iPhone mới lần này, Apple vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo nào về kế hoạch mở bán tại Việt Nam sắp tới, mọi thông tin vẫn được giữ kín.

Một số hệ thống dự đoán, kế hoạch mở bán iPhone năm nay của Apple tại thị trường Việt Nam dự kiến vẫn sẽ giống với iPhone 17 series, nghĩa là Apple sẽ cho đặt hàng trước từ ngày 12/9 và lên kệ ngày 19/9 tới. Thông báo chính thức có thể sẽ được Apple đưa ra tại buổi lễ ra mắt iPhone mới vào đêm nay và rạng sáng mai.

Tâm điểm sự kiện ra mắt iPhone mới của Apple năm nay chính là chiếc iPhone gập. Theo các thông tin rò rỉ, máy có thiết kế gập ngang dạng quyển sách, với màn hình khi mở ra 7,8 inch và màn hình ngoài 5,5 inch

iPhone màn hình gập có thể sử dụng chip A20 Pro, được sản xuất trên tiến trình 2nm đầu tiên của Apple, cùng RAM 12GB.

Hệ thống camera phía sau gồm hai cảm biến 48 megapixel, trong đó một camera chính và một camera góc siêu rộng, không có ống kính tele.

Thay vì Face ID, máy được cho là sử dụng Touch ID tích hợp ở cạnh bên. Dung lượng pin được đồn đoán trong khoảng 4.800-5.000 mAh.

Một số thông tin rò rỉ cũng cho biết, giá bán iPhone mới của Apple năm nay sẽ tăng so với dòng iPhone 17 series, nhưng hiện vẫn chưa có xác nhận nào chính thức.