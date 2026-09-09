HOT: Apple có thể khiến cộng đồng mạng “ngã ngửa” với tên gọi iPhone gập

Sau nhiều năm đứng ngoài thị trường smartphone màn hình gập, Apple được cho là sắp chính thức gia nhập cuộc chơi bằng một sản phẩm hoàn toàn mới. Đáng chú ý, chiếc iPhone gập đầu tiên của hãng có thể không mang tên iPhone Ultra như nhiều đồn đoán trước đây, mà được gọi là iPhone Duo.

iPhone Duo sẽ được ra mắt thay vì iPhone Ultra?

Theo thông tin được The Verge đề cập, tên gọi iPhone Duo đang xuất hiện trong các báo cáo liên quan đến sản phẩm màn hình gập của Apple. Cách đặt tên này được cho là nhằm nhấn mạnh thiết kế gồm 2 phần màn hình có thể mở ra như một cuốn sách, thay vì tập trung vào yếu tố cao cấp như chữ “Ultra”.

Không chỉ gây chú ý bởi tên gọi, iPhone Duo còn có thể trở thành một trong những mẫu smartphone đắt nhất trên thị trường. Sản phẩm được đồn đoán có giá khởi điểm khoảng 2.000 USD, tương đương khoảng 51,8 triệu đồng, cho phiên bản dung lượng 256 GB.

Với những ai muốn sở hữu phiên bản cao cấp nhất, họ có thể phải chi gần 3.000 USD. Đây là mức giá đặc biệt cao ngay cả trong phân khúc điện thoại gập, vốn từ lâu đã được xem là sân chơi dành cho các thiết bị cao cấp.

Theo các thông tin rò rỉ trước đó, iPhone Duo có thể sở hữu màn hình ngoài khoảng 5,5 inch và màn hình bên trong 7,8 inch khi mở ra. Apple được cho là tập trung mạnh vào việc tạo ra một thiết bị có độ mỏng ấn tượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền của cơ cấu bản lề và màn hình.

Việc sử dụng tên gọi iPhone Duo có thể khiến nhiều người bất ngờ.

Nếu những thông tin trên chính xác, Apple sẽ bước vào thị trường điện thoại gập với chiến lược khá khác biệt. Thay vì cạnh tranh bằng giá, công ty có thể biến iPhone Duo thành một sản phẩm cao cấp, hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi nhiều tiền cho thiết kế mới và hệ sinh thái iOS.

Sự xuất hiện của iPhone Duo cũng có thể tạo thêm sức ép cho Samsung, công ty đã có nhiều năm phát triển dòng Galaxy Z Fold. Trong khi Samsung liên tục cải thiện thiết kế, độ bền và giá bán, Apple lại có lợi thế lớn từ hệ sinh thái iPhone và lượng người dùng trung thành.

Tuy nhiên, tất cả thông tin về tên gọi, giá bán và cấu hình iPhone Duo hiện vẫn chưa được Apple xác nhận. Nếu kế hoạch không thay đổi, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng có thể được công bố tại sự kiện diễn ra vào rạng sáng ngày 10/9, theo giờ Việt Nam, đánh dấu một trong những thay đổi lớn nhất đối với dòng iPhone.