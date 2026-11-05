Smartphone chơi game RedMagic 12 Pro chính thức ra mắt thị trường quốc tế

Vào giữa tháng 10 vừa qua, RedMagic 12 Pro+ đã được ra mắt tại Trung Quốc. Khi đó, RedMagic cho biết thiết bị này cũng sẽ được phát hành trên thị trường quốc tế dưới tên gọi RedMagic 12 Pro. Giờ đây, RedMagic 12 Pro đã chính thức trình làng tại các thị trường bên ngoài Trung Quốc, vẫn giữ nguyên hệ thống tản nhiệt chất lỏng có đèn RGB cùng viên pin 8.400 mAh giống như phiên bản nội địa.

Dù sở hữu viên pin lớn hơn 12% so với mức 7.500 mAh trên RedMagic 11 Pro, sản phẩm lại mỏng hơn với độ dày chỉ 8,5 mm (so với 8,9 mm trước đây). Điểm khác biệt giữa phiên bản quốc tế và phiên bản Trung Quốc nằm ở công nghệ sạc: máy hỗ trợ sạc có dây 80W (thay vì 120W) đồng thời vẫn được trang bị tính năng sạc không dây và sạc trực tiếp (bypass charging).

RedMagic 12 Pro.

RedMagic 12 Pro sở hữu màn hình OLED 6,85 inch độ phân giải 1,5K do BOE sản xuất, tần số quét 185Hz – mức cao nhất trong ngành hiện nay – cùng thiết kế "toàn màn hình thực thụ" nhờ camera selfie ẩn dưới màn hình.

Các viền màn hình chỉ mỏng 0,96 mm; độ sáng tối đa toàn màn hình đạt 1.900 nits, độ sáng cục bộ lên tới 5.000 nit. Màn hình này cũng hỗ trợ tốc độ lấy mẫu cảm ứng tức thời lên đến 5.000Hz. Bên dưới màn hình là camera selfie 16MP thế hệ thứ 9 (phát triển cùng BOE) và cảm biến vân tay siêu âm 3D.

Cung cấp sức mạnh cho máy là chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, kết hợp cùng chip chơi game chuyên dụng RedCore R5 và chip hiển thị G1 do hãng tự phát triển. Máy đi kèm tùy chọn RAM lên đến 16GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB. Ở mặt lưng, thiết bị được trang bị camera chính 50MP có chống rung quang học (OIS) cùng một camera góc siêu rộng 50MP.

3 màu của RedMagic 12 Pro.

Điện thoại được tích hợp hệ thống làm mát AquaCore Cooling System 3.0 kết hợp công nghệ tản nhiệt chất lỏng vòng lặp kép (cùng đèn RGB) đi kèm quạt tản nhiệt tốc độ 25.500 vòng/phút, buồng hơi (vapor chamber) với diện tích tản nhiệt hiệu dụng lớn hơn 15% và công nghệ kim loại lỏng Liquid Metal 4.0. Máy bơm siêu nhỏ thế hệ mới tạo ra áp suất đầu ra lên tới 130kPa – cao hơn 85% so với phiên bản tiền nhiệm trong khi chỉ tiêu thụ mức năng lượng tối thiểu là 20mW.

Thiết bị đạt chuẩn kháng bụi và kháng nước IP68/IP69, riêng khu vực quạt tản nhiệt có chuẩn kháng nước IPX8 riêng biệt. Ngoài ra, máy còn được trang bị các nút bấm cảm ứng cạnh viền (shoulder triggers) với tần số lấy mẫu 520Hz, hệ thống loa stereo hỗ trợ Dolby Atmos, mô-tơ rung tuyến tính trục X, cổng hồng ngoại (IR blaster), NFC, Wi-Fi 7 và cổng kết nối USB 3.2 Gen 2.

Máy chạy giao diện RedMagic OS 12 (dựa trên Android 17), tích hợp Gemini, hỗ trợ giả lập trò chơi PC và truy cập Steam thông qua trung tâm trò chơi X-Gravity.

RedMagic 12 Pro có hai tùy chọn màu sắc là Nightfreeze (đen trong suốt) và Subzero (bạc trong suốt). Sản phẩm có giá khởi điểm 949 USD (khoảng 24,3 triệu đồng) tại Bắc Mỹ. Giá bán có thể thay đổi tùy từng thị trường.

Chương trình mở bán chính thức bắt đầu từ ngày 18/11 thông qua các cửa hàng trực tuyến của RedMagic và một số nhà bán lẻ tại Bắc Mỹ, phần lớn các quốc gia EU, Vương quốc Anh, một số khu vực tại châu Á - Thái Bình Dương, Trung Đông, Mexico và Chile.