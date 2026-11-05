iPhone 18 sẽ có mức giá khởi điểm cao hơn iPhone 17

Theo các nguồn tin mới nhất, iFan sẽ phải chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) cho iPhone 18 tiêu chuẩn - không có dung lượng RAM hay bộ nhớ trong vượt trội như bộ đôi iPhone 18 Pro cao cấp.

iPhone 17.

Tuy nhiên, tình hình này cũng đã được dự đoán trước do giá chip toàn cầu không có dấu hiệu hạ nhiệt.

Theo thông tin rò rỉ mới từ Digital Chat Station (DCS), điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. DCS không nói rõ liệu chúng ta có phải đối mặt với mức tăng giá 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) hay không.

iPhone 17 ban đầu ra mắt với giá 799 USD (khoảng 20,5 triệu đồng) nhưng đến tháng 9 năm 2026, giá của chúng đã tăng lên mức 899 USD (khoảng 23,1 triệu đồng) đầy bất ngờ.

Ảnh concept iPhone 18.

Nhiều chuyên gia công nghệ vẫn kỳ vọng Apple sẽ tung ra chiếc iPhone 18 với giá khởi điểm 899 USD (khoảng 23,1 triệu đồng). Thực tế, mức giá này cũng là quá cao đối với một thiết bị không thuộc dòng iPhone Pro và thiếu đi ống kính tele chuyên dụng.

iPhone 18 được dự kiến ​​trình làng vào những tháng đầu năm 2027 cùng với iPhone Air 2 và phiên bản giá rẻ iPhone 18e. Về cấu hình, iPhone 18 tiêu chuẩn có thể sở hữu màn hình OLED 6,3 inch (độ phân giải 1,5K, tần số quét 120Hz), thiết kế Dynamic Island quen thuộc và được trang bị con chip A20 tiến trình 2nm.

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