Trung Quốc: Nữ streamer xinh đẹp sống sót kỳ diệu sau cú rơi từ tầng 35

Một nữ streamer Trung Quốc có biệt danh Vãn An An khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất trở lại sau hơn một năm gặp tai nạn. Dù sống sót kỳ diệu sau hàng loạt ca phẫu thuật, cô phải chịu nhiều tổn thương nghiêm trọng và mất chân phải.

Trải qua hơn 10 ca phẫu thuật để giành lại sự sống

Theo trang Xiaoxiang Morning Herald, tối 12/10, nữ streamer Vãn An An đăng tải video thông báo trở lại sau thời gian dài vắng bóng. Trong video, cô chia sẻ hành trình vượt qua biến cố, đồng thời gửi lời cảm ơn đến gia đình và đội ngũ y bác sĩ đã giúp mình giành lại sự sống.

Hình ảnh mới nhất của cô.

"Tái sinh từ đau khổ, trở về sau giông bão... Tôi đã trở lại", cô chia sẻ trong video.

Vãn An An cho biết, trong khoảng thời gian biến mất khỏi mạng xã hội, cô như được trao thêm một cuộc đời mới sau khi vượt qua ranh giới sinh tử.

Trước đó, sáng 10/6/2025, nữ streamer bất ngờ rơi từ tầng 35 của một tòa nhà. Khi được đưa đến bệnh viện, cô trong tình trạng nguy kịch với hàng loạt chấn thương nghiêm trọng, bao gồm xuất huyết nội sọ, gãy nhiều xương và vỡ nhiều cơ quan nội tạng.

Các bác sĩ lập tức tiến hành phẫu thuật cấp cứu kéo dài tới 14 tiếng để giành lại sự sống cho cô.

Sau đó, cô tiếp tục được điều trị tích cực trong hơn 50 ngày, trải qua hơn 10 cuộc phẫu thuật trước khi dần hồi phục ý thức và có thể ngừng sử dụng máy thở.

Cô từng bị chấn thương rất nghiêm trọng.

Theo các bác sĩ, khu vực cây xanh bên dưới tòa nhà đã tạo ra lớp đệm giúp giảm lực va đập khi cô rơi xuống đất. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp nữ streamer sống sót sau cú rơi từ độ cao 35 tầng.

Tuy nhiên, dù giữ được tính mạng, Vãn An An vẫn phải đối mặt với hậu quả nặng nề khi chân phải của cô không thể cứu chữa và buộc phải cắt bỏ.

Nữ streamer quyết tâm bắt đầu cuộc sống mới

Trong video mới đăng tải, Vãn An An tiết lộ cô chỉ biết mình đã mất chân phải sau khi tỉnh lại. Dù vậy, thời điểm được bác sĩ cho phép rời phòng chăm sóc đặc biệt vẫn là niềm vui lớn đối với cô và gia đình.

Mẹ của nữ streamer thậm chí đã cạo tóc cho con gái, với mong muốn cô có thể "bắt đầu lại từ đầu" sau biến cố.

Cô cố gắng tập vật lý trị liệu.

Ban đầu, Vãn An An nghĩ rằng mình đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Tuy nhiên, hành trình phục hồi sau đó còn khắc nghiệt hơn những gì cô tưởng tượng.

Khi bác sĩ bắt đầu giảm liều thuốc giảm đau và thuốc an thần, những cơn đau từ các vết thương trên cơ thể ngày càng trở nên dữ dội. Trong 48 giờ đầu tiên sau khi chuyển khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, cô ngủ chưa đến 3 giờ mỗi ngày.

"Lúc đó tôi mới nhận ra thử thách hồi sinh ở cấp độ địa ngục chỉ vừa bắt đầu", cô nhớ lại.

Nữ streamer thừa nhận từng vô số lần nghĩ đến việc bỏ cuộc vì đau đớn và kiệt sức. Tuy nhiên, khi nhớ đến những người đã tận tình cứu chữa, chăm sóc và luôn ở bên động viên, cô lại có thêm động lực để tiếp tục cố gắng.

Sau hơn một năm điều trị và phục hồi, Vãn An An cho biết cô đang chuẩn bị lắp chân giả để từng bước thích nghi với cuộc sống mới.

Cô của ngày xưa.

Cô xúc động chia sẻ rằng mạng sống hiện tại không chỉ thuộc về riêng mình mà còn là thành quả từ những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ và tình yêu thương của gia đình.

"Mạng sống này là do các bác sĩ, y tá và tất cả những người yêu thương tôi cùng giành lại từ tay tử thần. Chỉ nói lời cảm ơn thôi là chưa đủ. Vì vậy, tôi quyết định sẽ sống thật tốt, coi như đó là cách để đáp lại mọi người", cô bày tỏ.

Sau biến cố tưởng chừng không thể vượt qua, Vãn An An đang dần học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể và hướng đến tương lai. Việc trở lại mạng xã hội cũng đánh dấu bước ngoặt mới trong hành trình phục hồi của cô.