Tin tặc tấn công hệ thống làm lạnh ngân hàng máu ở Pháp

Cơ quan truyền máu quốc gia Pháp (EFS) cho biết hệ thống tủ lạnh của họ cũng bị tấn công mạng hôm 2/11 khiến nhiệt độ tăng lên "mức rất cao". Theo Business Insider, tin tặc nhắm vào ba cơ sở ở vùng Bourgogne-Franche-Comté, làm ảnh hưởng đến thiết bị bảo quản mẫu máu và huyết tương dùng để truyền cho bệnh nhân. Các bệnh viện thường dùng huyết tương đông lạnh cho người bị xuất huyết hoặc mất máu nhiều.

Cybersecurity News mô tả hacker tấn công nhà cung cấp thiết bị làm lạnh Coolworld và tăng nhiệt từ -30°C lên 110°C. May mắn là một nhân viên trực phát hiện nhiệt độ tăng cao bất thường giữa đêm nên đội kỹ thuật kịp thời xử lý trước khi bất kỳ mẫu máu hoặc sản phẩm nào bị hỏng.

Coolworld chuyên giao thiết bị kiểm soát nhiệt độ và dịch vụ bảo trì, bao gồm container lạnh sử dụng tại các cơ sở y tế. Công ty xác nhận sự cố an ninh mạng liên quan đến phần mềm giám sát từ xa nhưng chỉ số ít thiết bị chịu ảnh hưởng. Nhà cung cấp nhận định lỗ hổng bảo mật liên quan tới bộ phận phần mềm của bên thứ ba, không nằm dưới sự kiểm soát trực tiếp của họ.

Rủi ro phụ thuộc vào điều kiện lưu trữ thực tế và thời gian sản phẩm trải qua nhiệt độ ngoài mức cho phép. Huyết tương tươi đông lạnh cần được lưu trữ ở mức -25°C hoặc thấp hơn. Nhiệt độ tăng cao thời gian dài có thể khiến nguồn cung cấp không còn phù hợp cho việc truyền máu.

EFS chia sẻ sản phẩm tại các cơ sở đã được chuyển sang kho khác để phòng ngừa rủi ro. Họ cũng đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan an ninh mạng của Pháp và Bộ Y tế để điều tra vụ tấn công. Một phát ngôn viên của EFS cho biết cơ quan đã tăng cường giám sát nhiệt độ của mọi thiết bị làm lạnh cũng như đảm bảo quá trình thu thập và phân phối máu.

Một cơ sở của Cơ quan truyền máu quốc gia Pháp ở Valenciennes. Ảnh: EFS

Vụ tăng nhiệt thiết bị chứa huyết tương là sự cố mới nhất trong làn sóng tấn công nhắm vào hệ thống làm lạnh kết nối Internet. Trong hai ngày 1 và 2/11, tin tặc tấn công hàng loạt siêu thị ở châu Âu, đẩy nhiệt độ tủ lạnh và tủ đông lên đến 50°C tại các cửa hàng ở Bỉ, Estonia, Phần Lan, Ireland, Luxembourg, Hà Lan và Thụy Điển. Hậu quả là một số cửa hàng phải vứt bỏ nhiều thực phẩm. Tháng 10, một cuộc tấn công khác cũng ảnh hưởng đến hàng trăm cửa hàng tạp hóa Pháp, gây thiệt hại cho nhiều nhà bán lẻ.

Hệ thống làm lạnh thương mại được kết nối Internet để các kỹ sư có thể giám sát từ xa và bảo trì. Cài đặt xả đá vốn dùng để làm sạch băng tích tụ, bị tin tặc chiếm quyền điều khiển và đẩy nhiệt lên mức nguy hiểm. Nhiều hệ thống bị nhắm tới đều đang chạy phần mềm lỗi thời, tạo ra lỗ hổng cho hacker.

Theo PC Mag, những tổ chức cung cấp dịch vụ thiết yếu được khuyến cáo ngắt truy cập qua mạng Internet vào những hệ thống quan trọng nhằm giảm số lượng điểm tấn công mà kẻ xấu có thể lợi dụng. Frank Groenewegen, chuyên gia an ninh mạng tại Deloitte ở The Hague, kêu gọi các nhà bán lẻ trên khắp châu Âu kiểm tra hệ thống làm lạnh và bộ điều khiển, xác định lỗ hổng và nâng cấp bảo mật ngay khi có thể.