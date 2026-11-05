MrBeast chi hơn 180 tỷ đồng làm phim hoạt hình, quy tụ 250 họa sĩ từ 16 quốc gia

YouTuber nổi tiếng MrBeast tiết lộ đã chi 7 triệu USD (khoảng 180 tỷ đồng) để sản xuất mùa thứ hai của loạt phim hoạt hình Beast Labs. Dự án quy tụ hàng trăm họa sĩ, biên kịch và diễn viên lồng tiếng từng tham gia các thương hiệu đình đám như Marvel, Star Wars và South Park.

Chi 7 triệu USD để nâng cấp loạt phim hoạt hình

Theo trang Dexerto, MrBeast tên thật là Jimmy Donaldson, vừa chia sẻ video hậu trường tiết lộ quá trình sản xuất mùa thứ hai của loạt phim hoạt hình Beast Labs với kinh phí lên tới 7 triệu USD.

Trước đó, nam YouTuber đã phát hành tập thử nghiệm dài 30 phút vào năm 2025. Tuy nhiên, sản phẩm nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi khán giả cho rằng cốt truyện thiếu hấp dẫn, nhân vật chưa được xây dựng tốt và nội dung thiếu chiều sâu cảm xúc.

Trước những phản hồi này, MrBeast quyết định cải tổ toàn bộ dự án, đồng thời tập hợp đội ngũ sản xuất quốc tế để cải thiện chất lượng phim.

Theo chia sẻ của nam YouTuber, mùa phim mới có sự tham gia của 250 họa sĩ từ 16 quốc gia, cùng nhau thực hiện hơn 140.000 khung hình hoạt họa được vẽ bằng tay.

MrBeat quyết định chi đậm cho dự án phim hoạt hình lần này.

Ban đầu, MrBeast từng có ý định tự thực hiện phần hoạt hình. Tuy nhiên, anh nhanh chóng nhận ra dự án cần một đội ngũ chuyên nghiệp với quy mô lớn hơn để hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

Không chỉ đầu tư vào hình ảnh, MrBeast còn tuyển dụng các biên kịch giàu kinh nghiệm nhằm khắc phục những hạn chế về nội dung ở tập thử nghiệm.

Trong số đó có Jameel Saleem, người từng tham gia sản xuất các loạt phim hoạt hình nổi tiếng như South Park và Bob’s Burgers.

"Ngay từ đầu, nguyên tắc của chúng tôi khi làm hoạt hình Beast Labs là đặt nhân vật lên hàng đầu. Không thể chỉ đưa họ vào những trận chiến. Chúng tôi phải khiến khán giả thực sự quan tâm đến việc ai sẽ chiến thắng", Saleem giải thích.

Bên cạnh việc cải thiện cốt truyện, mùa thứ hai còn mở rộng bối cảnh thay vì chỉ tập trung trong phòng thí nghiệm như tập thử nghiệm trước đó. Các tập phim mới sẽ đưa khán giả đến nhiều địa điểm khác nhau như sa mạc, thành phố, trung tâm thương mại, cùng những màn rượt đuổi bằng ô tô.

Quy tụ diễn viên Marvel, Star Wars và nhiều streamer nổi tiếng

Ngoài đội ngũ họa sĩ và biên kịch, MrBeast còn mời nhiều diễn viên lồng tiếng từng tham gia các dự án lớn của Hollywood góp mặt trong Beast Labs.

Một trong những cái tên đáng chú ý là Fred Tatasciore, diễn viên từng đảm nhận giọng nói của Hulk trong nhiều dự án thuộc vũ trụ Marvel. Dự án cũng có sự tham gia của những nghệ sĩ lồng tiếng từng làm việc với thương hiệu Star Wars và các tác phẩm anime.

MrBeast đặc biệt ấn tượng với màn thể hiện của Fred Tatasciore, tiết lộ nam diễn viên đã xúc động đến mức bật khóc khi thu âm lời thoại cho bộ phim.

"Đó là Fred Tatasciore, người đã lồng tiếng cho Hulk suốt 15 năm. Vậy mà khi lồng tiếng cho bộ phim của chúng tôi, ông ấy đã khóc", MrBeast chia sẻ.

Bên cạnh những tên tuổi trong ngành giải trí, mùa phim mới còn có sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng. Hai streamer Sketch và Valkyrae sẽ góp mặt ngay trong tập đầu tiên. Các thành viên thuộc ê-kíp của MrBeast như Nolan và Tareq cũng đảm nhận những vai diễn trong phim.

MrBeast cũng đề cập đến những bình luận so sánh chất lượng hoạt hình của Beast Labs với Invincible - loạt phim siêu anh hùng nổi tiếng của Amazon.

Theo nam YouTuber, nhiều khán giả nhận xét hình ảnh trong đoạn giới thiệu mới của Beast Labs thậm chí còn đẹp hơn Invincible.

"Điều kỳ lạ là nhiều bình luận cho rằng phim hoạt hình của chúng tôi đẹp hơn Invincible. Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ liên tục so sánh như vậy, nhưng nhìn chung, ai cũng có vẻ rất hào hứng", anh cho biết.

Dù Beast Labs được thực hiện dưới dạng phim hoạt hình, MrBeast nhấn mạnh khán giả không nên mặc định đây là sản phẩm chỉ dành cho trẻ em.

"Mọi người nghĩ đây là chương trình dành cho trẻ con sao? Họ hoàn toàn không biết điều gì sắp xảy ra đâu", nam YouTuber tuyên bố.