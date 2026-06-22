Top smartphone chơi game tốt nhất đầu năm 2026

Thị trường smartphone gaming đang có những thay đổi đáng chú ý trong năm 2026. Nếu trước đây các mẫu điện thoại chuyên game thường chỉ hướng đến một nhóm người dùng nhỏ, thì hiện nay ranh giới giữa smartphone gaming và smartphone cao cấp ngày càng trở nên mờ nhạt. Hiệu năng mạnh mẽ, pin dung lượng lớn, màn hình tốc độ làm tươi cao cùng hệ thống tản nhiệt tiên tiến đang khiến những thiết bị này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt trong bối cảnh giá máy chơi game và phần cứng máy tính tiếp tục leo thang.

1. Asus ROG Phone 9 Pro: Chuẩn mực của điện thoại chơi game

Giá bán từ: 27,95 triệu đồng

Asus tiếp tục duy trì vị thế quen thuộc trong phân khúc gaming phone với ROG Phone 9 Pro. Dù không tạo ra "bước nhảy vọt" lớn so với thế hệ trước, máy vẫn được đánh giá là một trong những thiết bị chơi game tốt nhất hiện nay.

Asus ROG Phone 9 Pro.

Điểm nổi bật nhất của ROG Phone 9 Pro là thời lượng pin. Trong nhiều bài kiểm tra thực tế, đây là một trong những smartphone có khả năng hoạt động bền bỉ nhất trên thị trường. Bên cạnh đó, vi xử lý Snapdragon 8 Elite vẫn mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho các tựa game nặng dù đã ra mắt được một thời gian.

Máy sở hữu màn hình tần số quét lên tới 185Hz, thuộc nhóm cao nhất trên thị trường smartphone hiện nay.

Đổi lại, khả năng chụp ảnh của ROG Phone 9 Pro chưa phải điểm mạnh. Ngoài ra, máy chỉ được hỗ trợ hai năm cập nhật Android đầy đủ, thấp hơn nhiều đối thủ cùng phân khúc.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra: Smartphone cao cấp toàn diện cho game thủ

Giá bán từ: 30,29 triệu đồng

Nếu người dùng muốn sở hữu một thiết bị vừa mạnh để chơi game vừa đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hàng ngày, Galaxy S26 Ultra là cái tên nổi bật.

Samsung trang bị cho mẫu flagship này chipset Snapdragon 8 Elite tùy biến cùng hiệu năng đồ họa thuộc nhóm dẫn đầu thị trường Android. Màn hình AMOLED kích thước 6,9 inch hỗ trợ tần số quét thích ứng 120Hz giúp các thao tác vuốt chạm hay chuyển động trong game trở nên mượt mà hơn.

Galaxy S26 Ultra.

Một trong những cải tiến đáng chú ý là hệ thống buồng hơi tản nhiệt kích thước lớn hơn. Thời lượng pin cũng được nâng cấp đáng kể. Công nghệ sạc nhanh cho phép máy đạt 77% pin chỉ sau 30 phút.

Không giống nhiều điện thoại chơi game chuyên dụng, Galaxy S26 Ultra vẫn duy trì thế mạnh về nhiếp ảnh với cảm biến chính 200MP, mang lại hình ảnh chi tiết trong nhiều điều kiện khác nhau.

3. iPhone 17 Pro Max: Lựa chọn hàng đầu cho hệ sinh thái Apple

Giá bán từ: 35,99 triệu đồng

Apple tiếp tục củng cố vị thế trong lĩnh vực game di động với iPhone 17 Pro Max. Thiết bị sử dụng vi xử lý A19 Pro mới nhất kết hợp hệ thống buồng hơi tản nhiệt.

Màn hình lớn, độ sáng cao và thời lượng pin tiếp tục là những điểm mạnh quen thuộc của dòng Pro Max. Apple cũng cải thiện tốc độ sạc, giúp người dùng rút ngắn thời gian chờ giữa các lần sử dụng.

iPhone 17 Pro Max.

Nhờ hiệu năng mạnh mẽ cùng sự tối ưu hóa của hệ điều hành iOS, iPhone 17 Pro Max có khả năng xử lý ổn định nhiều tựa game đồ họa cao. Đây cũng là một trong những thiết bị được nhiều nhà phát triển ưu tiên tối ưu trước khi phát hành game mới.

Điểm hạn chế lớn nhất của máy nằm ở kích thước và trọng lượng. So với thế hệ trước, iPhone 17 Pro Max lớn và nặng hơn đôi chút, có thể gây bất tiện với những người thường xuyên sử dụng bằng một tay.

4. OnePlus 15R: Hiệu năng cao với mức giá dễ tiếp cận

Giá bán từ: 12,99 triệu đồng

Máy được trang bị chip thế hệ mới cùng màn hình tần số quét 165Hz, vượt qua phần lớn đối thủ trong cùng tầm giá về độ mượt màn hình. Thời lượng pin dài và tốc độ sạc nhanh tiếp tục là những ưu điểm quen thuộc của OnePlus.

So với nhiều flagship khác, OnePlus 15R có mức giá thấp hơn đáng kể nhưng vẫn đáp ứng tốt các nhu cầu chơi game nặng. Đây là yếu tố khiến thiết bị trở thành lựa chọn hấp dẫn với những người muốn tối ưu chi phí.

OnePlus 15R.

Tuy nhiên, việc tập trung nhiều hơn vào hiệu năng khiến OnePlus loại bỏ camera tele trên thế hệ này. Đồng thời, giá bán của 15R cũng cao hơn các mẫu OnePlus R trước đây.

5. RedMagic 11 Pro: Hệ thống tản nhiệt độc đáo

Giá bán từ: 18,55 triệu đồng

Trong nhiều năm qua, RedMagic luôn nổi tiếng với các giải pháp làm mát tích hợp quạt vật lý. Trên RedMagic 11 Pro, hãng tiếp tục nâng cấp bằng hệ thống tản nhiệt chất lỏng thực thụ, tạo nên một trong những smartphone có khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt nhất hiện nay.

RedMagic 11 Pro.

Thiết bị được trang bị màn hình 144Hz, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 cùng nhiều tính năng AI hỗ trợ chơi game. Dung lượng pin lớn và tốc độ sạc nhanh cũng là những yếu tố giúp máy chơi game mượt trong thời gian dài.

Đổi lại, khả năng chụp ảnh của RedMagic 11 Pro được đánh giá thấp hơn hầu hết các "đối thủ" trong danh sách. Việc tích hợp khe hút gió phục vụ hệ thống làm mát cũng khiến máy không đạt khả năng kháng bụi tốt như các flagship thông thường.

6. Galaxy Z Fold 7: Smartphone màn hình gập dành cho trải nghiệm game khác biệt

Giá bán từ: 39,99 triệu đồng

Galaxy Z Fold 7 mang đến hướng tiếp cận khác biệt trong lĩnh vực game di động. Thay vì tập trung vào các nút trigger hay hệ thống đèn RGB, Samsung tận dụng lợi thế màn hình gập để tạo không gian hiển thị lớn hơn.

Thiết bị sử dụng phiên bản tùy chỉnh của Snapdragon 8 Elite, mang lại hiệu năng cao trên cả màn hình ngoài lẫn màn hình chính. Cả hai màn hình đều sáng hơn và lớn hơn so với các thế hệ Fold trước đó.

Galaxy Z Fold 7.

Dù sở hữu kích thước lớn và hiệu năng mạnh, Galaxy Z Fold 7 vẫn được Samsung tối ưu để tiết kiệm năng lượng, đồng thời giảm độ dày và trọng lượng tổng thể.

Tuy nhiên, mức giá khoảng cao ngất khiến sản phẩm khó tiếp cận với số đông. Đối với những người chỉ có nhu cầu chơi game đơn thuần, đây có thể là khoản đầu tư vượt quá nhu cầu thực tế.