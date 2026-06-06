Trên tay cực phẩm chơi game - Red Magic 11S Pro

Thị trường smartphone chơi game hiện không còn quá sôi động như vài năm trước khi nhiều thương hiệu thu hẹp hoặc dừng phát triển các dòng máy chuyên game. Tuy nhiên, REDMAGIC vẫn là một trong số ít nhà sản xuất tiếp tục đầu tư mạnh vào phân khúc này.

Red Magic 11S Pro.

REDMAGIC 11S Pro mới được xem là phiên bản nâng cấp trực tiếp của REDMAGIC 11 Pro với trọng tâm nằm ở việc cải thiện hiệu suất xử lý, khả năng tản nhiệt và trải nghiệm chơi game kéo dài.

Thiết kế toàn màn hình cùng hệ thống tản nhiệt chủ động

Một trong những điểm khác biệt dễ nhận thấy trên REDMAGIC 11S Pro là thiết kế màn hình gần như không viền hoàn toàn. Máy sử dụng camera selfie đặt dưới màn hình, loại bỏ các chi tiết như "tai thỏ", đục lỗ hay cụm camera nổi thường thấy trên smartphone hiện nay.

Nhờ đó, thiết bị sở hữu màn hình kích thước 6,85 inch với không gian hiển thị liền mạch từ cạnh này sang cạnh kia.

Mặt lưng tiếp tục là phong cách đặc trưng của REDMAGIC với thiết kế trong suốt, cho phép người dùng quan sát một phần hệ thống tản nhiệt bên trong. Khung máy được làm phẳng, vuông vức, tạo cảm giác cầm nắm chắc chắn hơn khi chơi game trong thời gian dài.

Red Magic 11S Pro có hệ thống làm mát cực hiệu quả.

Đáng chú ý nhất là hệ thống làm mát chủ động được REDMAGIC trang bị. Theo công bố của hãng, máy sử dụng dung dịch fluor hóa cấp máy chủ AI, kết hợp bơm vi mô gốm áp điện và các kênh dẫn chất lỏng kích thước siêu nhỏ.

Toàn bộ hệ thống được hỗ trợ bởi quạt Turbo có tốc độ lên tới 24.000 vòng/phút. Giải pháp này được thiết kế nhằm duy trì nhiệt độ ổn định cho bộ xử lý trong các tác vụ nặng như chơi game hoặc xử lý đồ họa liên tục.

Việc kiểm soát nhiệt độ hiệu quả không chỉ giúp thiết bị duy trì hiệu năng cao hơn mà còn hạn chế hiện tượng giảm xung nhịp do quá nóng.

Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version được ép xung lên 4,74 GHz

REDMAGIC 11S Pro được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version, phiên bản đặc biệt của dòng chip Snapdragon cao cấp.

Theo thông số công bố, bộ xử lý này được ép xung lên mức 4,74 GHz, cao hơn mức khoảng 4,6 GHz thường thấy trên phiên bản tiêu chuẩn.

Chip xử lý bên trong Red Magic 11S Pro.

Việc tăng xung nhịp kết hợp cùng hệ thống tản nhiệt chủ động giúp thiết bị hướng tới khả năng duy trì hiệu suất ổn định trong các tựa game đòi hỏi cấu hình cao hoặc khi chơi game nhiều giờ.

Máy còn được tích hợp chip gaming chuyên dụng RedCore R4, hỗ trợ tối ưu hình ảnh, âm thanh, độ rung phản hồi và khả năng xử lý tín hiệu trong quá trình chơi game.

Về màn hình, REDMAGIC 11S Pro sử dụng màn hình độ phân giải 2.688 x 1.216 pixel, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 1.800 nit.

Tần số quét cao giúp các chuyển động trong game trở nên mượt mà hơn, đặc biệt ở các tựa game bắn súng hoặc thể thao điện tử yêu cầu tốc độ phản hồi nhanh.

Hai phím cảm ứng vai được bố trí ở cạnh bên thiết bị cũng là điểm nhấn quen thuộc trên dòng REDMAGIC. Các phím này hỗ trợ tần số lấy mẫu cảm ứng 520 Hz, cho phép phản hồi nhanh khi sử dụng như các nút bấm phụ trong game.

Hệ thống âm thanh gồm cụm loa stereo nâng cấp với buồng loa 1015a + 1115e, hướng tới trải nghiệm âm thanh mạnh mẽ hơn khi chơi game hoặc xem nội dung giải trí.

Pin 7.500 mAh và cụm camera 50 MP

Bên cạnh hiệu năng, REDMAGIC 11S Pro tiếp tục được trang bị viên pin dung lượng lớn 7.500 mAh.

Đây cũng là mức dung lượng từng xuất hiện trên REDMAGIC 11 Pro trước đó. Theo các bài kiểm tra được công bố với thế hệ tiền nhiệm, thiết bị có thể đạt khoảng 25 giờ duyệt web liên tục và khoảng 15 giờ chơi game.

Dung lượng pin lớn giúp người dùng giảm đáng kể tần suất sạc trong ngày, đặc biệt khi sử dụng các ứng dụng nặng hoặc chơi game kéo dài.

Hệ thống loa mạnh mẽ.

Máy hỗ trợ sạc nhanh công suất 80 W, đồng thời tích hợp sạc không dây và sạc ngược không dây.

Về khả năng nhiếp ảnh, REDMAGIC 11S Pro không tập trung cạnh tranh trực tiếp với các flagship chuyên camera nhưng vẫn được trang bị cấu hình tương đối mạnh.

Cụm camera sau gồm camera chính 50 MP hỗ trợ chống rung quang học OIS và camera góc siêu rộng 50 MP. Ở mặt trước là camera selfie 16 MP được đặt dưới lớp điểm ảnh màn hình, chỉ hiển thị khi người dùng cần sử dụng.

Sự kết hợp giữa màn hình không khuyết, pin dung lượng lớn, hệ thống tản nhiệt chủ động và bộ xử lý ép xung cho thấy REDMAGIC 11S Pro tiếp tục theo đuổi triết lý tập trung tối đa vào trải nghiệm chơi game. Khi smartphone ngày càng giống nhau về thiết kế và tính năng, đây là một trong số ít thiết bị vẫn lựa chọn hướng đi chuyên biệt, nhắm tới nhóm người dùng có nhu cầu hiệu năng cao và trải nghiệm giải trí di động chuyên sâu.