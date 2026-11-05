Xiaomi chuẩn bị tung điện thoại pin 11.000 mAh, màn hình 2K

Theo nguồn tin đáng tin cậy Digital Chat Station trên Weibo, chiếc điện thoại này của Xiaomi có thể sở hữu viên pin dung lượng lên tới 11.000 mAh, thiết lập kỷ lục mới cho các mẫu điện thoại đến từ thương hiệu nay.

Redmi Turbo 6 Max sẵn sàng phá kỷ lục pin của điện thoại Xiaomi?

Cụ thể, bài đăng của Digital Chat Station cho biết Redmi Turbo 6 Max sẽ được trang bị chip Dimensity, màn hình 7 inch độ phân giải 2K với tần số quét cao. Viên pin 11.000 mAh không chỉ vượt qua dung lượng 10.000 mAh từng được đồn đoán cho một số thiết bị sắp ra mắt, mà còn hứa hẹn mang lại trải nghiệm sử dụng lâu dài, đặc biệt cho những người dùng yêu thích chơi game.

Trước đó, Digital Chat Station cũng đã dự đoán rằng Redmi Turbo 6 Max sẽ có viên pin dung lượng lớn hơn 10.000 mAh cùng chip MediaTek Dimensity 9500s. Thông tin mới nhất từ nguồn rò rỉ này xác nhận dung lượng cụ thể là 11.000 mAh.

Ngoài viên pin khủng, Redmi Turbo 6 Max còn được cho là sở hữu màn hình OLED phẳng 7 inch với độ phân giải 2K và tần số quét 185Hz. Màn hình này sẽ sử dụng công nghệ LIPO, cho phép viền màn hình mỏng chỉ khoảng 1mm ở cả bốn cạnh. Các tính năng khác bao gồm khung giữa bằng kim loại, đạt chuẩn chống nước IP68 và IP69, cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, cùng thiết lập camera kép phía sau.

Không chỉ pin, nhiều tính năng thú vị khác cũng đến với Redmi Turbo 6 Max.

So với phiên bản tiền nhiệm, Redmi Turbo 5 Max, với màn hình AMOLED 6,83 inch độ phân giải 1.5K và pin 9.000 mAh, phiên bản mới hứa hẹn sẽ mang đến những cải tiến vượt bậc về công nghệ màn hình và dung lượng pin. Turbo 6 Max cũng có thể được phát hành với tên gọi Poco X9 Pro Max khi ra mắt thị trường toàn cầu.

Hiện tại, Redmi vẫn chưa xác nhận thông tin về thiết bị cũng như các thông số kỹ thuật. Dự kiến, sản phẩm sẽ được ra mắt tại Trung Quốc vào khoảng tháng 1/2027, theo lịch trình ra mắt của thế hệ trước.