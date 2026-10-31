Ra mắt OnePlus Ace 7 và Ace 7 Pro màn hình siêu mượt, lý tưởng cho chơi game

OnePlus vừa công bố dòng sản phẩm OnePlus Ace 7, bao gồm hai mẫu điện thoại: OnePlus Ace 7 và OnePlus Ace 7 Pro. Điểm nhấn đặc biệt của bộ đôi này chính là việc được trang bị quạt tản nhiệt, giúp duy trì nhiệt độ thấp cho các con chip mạnh mẽ khi chơi game trong thời gian dài.

OnePlus Ace 7 Pro

OnePlus Ace 7 Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, đi kèm tùy chọn RAM 12GB hoặc 16GB. Dung lượng bộ nhớ từ 256GB và lên tới tối đa 1TB, một thông số chắc chắn sẽ làm hài lòng các game thủ chuyên nghiệp.

Màn hình của cặp OnePlus Ace 7 đều có tần số quét lên đến 185Hz với một số tựa game nhất định có hỗ trợ. Đối với các tác vụ sử dụng hàng ngày hoặc các ứng dụng thông thường, tần số quét sẽ được giới hạn ở mức 165Hz. Màn hình có kích thước 6,78 inch, sử dụng tấm nền LTPO, cho phép điều chỉnh linh hoạt tần số quét từ 1Hz đến 165Hz.

Dòng OnePlus Ace 7 sở hữu hệ thống làm mát tối ưu.

OnePlus Ace 7 Pro sở hữu camera chính 200MP với khẩu độ f/1.8, ống kính tele sử dụng cảm biến 50MP cùng khẩu độ f/2.8, hỗ trợ zoom quang học 3,5x. Camera selfie có độ phân giải 16MP với khẩu độ f/2.4. Đáng chú ý là thiết bị không có camera góc siêu rộng, hãng cần dành chỗ cho quạt tản nhiệt.

Quạt tản nhiệt của OnePlus Ace 7 Pro có thiết kế luồng khí kép độc đáo, có hai cửa hút gió và hai khe thoát nhiệt để đẩy khí nóng ra ngoài. Các khe thoát nhiệt được đặt ngay trên cụm camera lồi. Trong khi đó, các mẫu điện thoại có tính năng tương tự, chẳng hạn như dòng RedMagic thường bố trí khe thoát nhiệt ở phần khung viền cạnh bên.

Cả 2 phiên bản OnePlus Ace 7 đều được trang bị viên pin dung lượng lớn lên đến 9.000 mAh và hỗ trợ sạc nhanh 100W thông qua chuẩn SuperVOOC độc quyền của Oppo.

3 màu của OnePlus Ace 7 Pro.

Mặt trước của cả hai điện thoại OnePlus đều được bảo vệ bởi kính Crystal Shield, mặt lưng làm từ nhựa và sợi thủy tinh, khung viền được bọc kim loại. Dù có tích hợp quạt tản nhiệt, thiết bị vẫn đạt tới bốn chứng nhận bảo vệ chống xâm nhập: IP66, IP68, IP69 và IP69K.

OnePlus Ace 7 Pro có các tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng và một phiên bản màu xanh dương nhạt. Giá khởi điểm là 4.799 Nhân dân tệ (khoảng 18,5 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn với bộ nhớ RAM 12GB/ ROM 256GB.

OnePlus Ace 7

Đối với OnePlus Ace 7, sản phẩm chỉ chạy chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dòng V. GPU được chia thành hai phần và có ít bộ nhớ chuyên dụng hơn, dẫn đến hiệu năng tổng thể thấp hơn.

Ngoài ra, OnePlus Ace 7 cũng có sở hữu camera chính 200MP với khẩu độ f/1.8, đi kèm camera góc siêu rộng 8MP, hệ thống quạt tản nhiệt không còn tính năng luồng khí hai chiều.

3 màu của OnePlus Ace 7.

Những thay đổi này giúp sản phẩm giảm mức giá xuống còn 4.399 Nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng) cho phiên bản 12GB/256GB. Sản phẩm có các tùy chọn màu sắc gồm Đen, Trắng và một phiên bản phối màu chuyển sắc (gradient) từ xám sang tông màu hơi vàng.