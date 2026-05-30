Không phải iPhone hay Galaxy, đây là chiếc smartphone mạnh nhất

RedMagic là thương hiệu smartphone chơi game thuộc Nubia, công ty con của tập đoàn ZTE. Khác với nhiều hãng chỉ tập trung vào việc nâng cấp cấu hình theo từng thế hệ, RedMagic tiếp tục theo đuổi hướng phát triển chuyên biệt cho game thủ bằng những thay đổi trực tiếp trên phần cứng.

Sản phẩm mới nhất của hãng là RedMagic 11S Pro, dự kiến được bán ra tại thị trường toàn cầu từ ngày 10/6 với giá khởi điểm 850 USD (khoảng 22,3 triệu đồng), bao gồm cả thị trường Bắc Mỹ.

Ngay từ thiết kế, RedMagic 11S Pro đã cho thấy sự khác biệt. Máy sử dụng mặt lưng trong suốt, cho phép người dùng quan sát một phần hệ thống tản nhiệt chất lỏng hoạt động bên trong. Bên cạnh đó là các phím trigger cảm ứng bố trí ở cạnh phải cùng hệ thống đèn RGB đặc trưng thường thấy trên các thiết bị gaming.

Tuy nhiên, điểm đáng chú ý nhất nằm ở cấu hình. RedMagic 11S Pro được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Leading Version – phiên bản ép xung của Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Hai nhân Prime trên phiên bản này hoạt động ở xung nhịp 4,74 GHz, cao hơn mức 4,61 GHz trên Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiêu chuẩn. Đây cũng chính là mức xung nhịp tương tự phiên bản Snapdragon "for Galaxy" được Samsung sử dụng trên Galaxy S26 Ultra.

Hệ thống tản nhiệt giúp duy trì sức mạnh vượt trội

Nếu chỉ nhìn vào cấu hình, nhiều người có thể cho rằng hiệu năng giữa RedMagic 11S Pro và Galaxy S26 Ultra sẽ không quá khác biệt. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cho thấy khoảng cách đáng kể khi thiết bị phải hoạt động trong thời gian dài.

Trong bài kiểm tra 3DMark Wild Life Extreme Stress Test kéo dài 20 phút liên tục, cả hai thiết bị đều đạt điểm số rất cao ở những vòng thử nghiệm đầu tiên.

Galaxy S26 Ultra ghi nhận điểm cao nhất đạt 7.801 điểm. Tuy nhiên khi nhiệt độ tăng lên, thiết bị buộc phải giảm hiệu năng để bảo vệ vi xử lý. Điểm số duy trì sau thời gian dài giảm xuống còn 3.741 điểm.

Trong khi đó, RedMagic 11S Pro đạt điểm cao nhất lên tới 8.236 điểm và vẫn duy trì được 6.564 điểm ở vòng thử nghiệm thấp nhất.

Khoảng cách này phản ánh hiệu quả của hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa giải pháp thụ động và chủ động mà RedMagic trang bị cho sản phẩm. Nhờ khả năng kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, thiết bị duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài thay vì phải giảm xung nhịp mạnh như nhiều smartphone cao cấp khác.

Đối với các game thủ, đây là yếu tố rất quan trọng. Một thiết bị có điểm benchmark cao nhưng nhanh chóng giảm hiệu năng khi nóng lên sẽ khó mang lại trải nghiệm ổn định khi chơi game lâu.

RedMagic 11S Pro có nhiều nút bấm phụ trợ.

Không chỉ phục vụ game, khả năng duy trì hiệu năng cao còn mang lại lợi ích cho các tác vụ nặng như chỉnh sửa video, xử lý đồ họa hoặc sử dụng các ứng dụng AI trên thiết bị.

Tiệm cận hiệu năng của iPad Pro M5

Kết quả benchmark cho thấy RedMagic 11S Pro đang nằm trong nhóm thiết bị di động mạnh nhất hiện nay.

Ở nhiều bài kiểm tra đồ họa, mẫu smartphone chơi game này thậm chí tiệm cận hiệu năng của iPad Pro sử dụng chip M5 – dòng máy tính bảng có sức mạnh hàng đầu trên thị trường hiện nay.

Trong bảng xếp hạng hiệu năng, nhóm dẫn đầu hiện nay bao gồm iPad Pro M-series, RedMagic 11S Pro, Galaxy S26 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Phần còn lại của thị trường smartphone cao cấp tạo ra khoảng cách tương đối lớn về hiệu năng đồ họa.

Điều đáng chú ý là RedMagic đạt được kết quả này dù có mức giá thấp hơn đáng kể so với nhiều flagship truyền thống.

Ngoài sức mạnh xử lý, thiết bị còn sở hữu màn hình tối ưu cho game, hệ thống phím trigger cảm ứng hỗ trợ thao tác nhanh, phần mềm chuyên dụng dành cho game thủ và viên pin dung lượng lớn 7.500 mAh.

Dung lượng pin này vượt đáng kể so với mức phổ biến khoảng 5.000 mAh trên nhiều mẫu smartphone cao cấp hiện nay. Kết hợp với hệ thống tản nhiệt chuyên biệt, RedMagic 11S Pro cho phép người dùng khai thác tối đa hiệu năng mà không phải quá lo lắng về tình trạng quá nóng hoặc sụt giảm hiệu suất.