Vivo X300 Ultra hé lộ dung lượng pin khủng vượt qua 7.000 mAh

Oppo Find X9 Pro đã gây ấn tượng mạnh với viên pin 7.500 mAh, cho thời gian sử dụng nhiều ngày. Tuy nhiên, thương hiệu Vivo sẽ không để Oppo giữ vững ngôi vương được lâu. Một thông tin rò rỉ từ leaker Smart Pikachu trên Weibo cho biết Vivo đang chuẩn bị ra mắt mẫu điện thoại X300 Ultra vào quý 1 năm 2026. Leaker nổi tiếng Digital Chat Station cũng dự đoán thời điểm ra mắt vào tháng 3 năm 2026, gần như trùng khớp với lịch trình ra mắt các sản phẩm flagship của Vivo.

Điểm nổi bật nhất của X300 Ultra chính là dung lượng pin. Vivo đã liên tục nâng cấp dung lượng pin trên các mẫu điện thoại của mình. Mẫu X200 Ultra ra mắt toàn cầu với pin silicon-carbon 6.000 mAh, tiếp theo là dòng X300 với model tiêu chuẩn có pin 6.040 mAh và X300 Pro lên đến 6.510 mAh. Dự kiến, X300 Ultra sẽ có dung lượng pin khoảng 7.000 mAh hoặc có thể lớn hơn, tạo nên một bước tiến đáng kể, đủ sức cạnh tranh với Find X9 Pro và Xiaomi 17 Pro Max, cả hai đều có pin 7.500 mAh.

Các thông số kỹ thuật khác của X300 Ultra vẫn chưa được tiết lộ, nhưng điện thoại dự kiến sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất của Qualcomm và cụm camera với ống kính chính 35 mm kết hợp cảm biến Lytia 901 của Sony. Đặc biệt, khác với X200 Ultra chỉ được bán tại Trung Quốc, X300 Ultra sẽ được phát hành toàn cầu ngay từ ngày đầu tiên.