iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra: Chọn siêu phẩm nào cho chuẩn?

Sự kiện tháng 9 năm nay của Apple sẽ có chút khác biệt khi chỉ có ba mẫu iPhone mới được ra mắt. Tuy nhiên, cả ba tân binh này đều là những thiết bị cao cấp, khiến việc lựa chọn giữa chúng trở nên khó khăn hơn nhiều. Do không có mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn nào được lên kế hoạch ra mắt, người dùng không còn chỉ đơn thuần cân nhắc giữa bản thường và một trong hai kích cỡ của dòng iPhone Pro.

Ảnh concept iPhone Ultra và iPhone 18 Pro.

Những người dùng đang có ý định mua iPhone và không muốn chờ đến khi iPhone 18 ra mắt vào đầu năm 2027 sẽ cần quyết định xem nên chọn bản Pro hay bản Ultra. Vậy chính xác thì sự khác biệt giữa các mẫu iPhone mới này là gì?

Dưới đây là những thông tin chúng ta đã biết về iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra cũng như sự khác biệt giữa ba mẫu iPhone sắp ra mắt này.

So sánh về giá bán & Thời điểm mở bán

Giá bán sẽ là vấn đề đáng chú ý đối với thế hệ iPhone tiếp theo do khả năng cao chúng sẽ có mức giá khá đắt đỏ. iPhone vốn chưa bao giờ rẻ, nhưng những vấn đề đang diễn ra liên quan đến tình trạng khan hiếm RAM cùng giá linh kiện bộ nhớ và lưu trữ tăng vọt đồng nghĩa với việc giá bán gần như chắc chắn sẽ cao hơn trước đây.

Màu dự kiến của iPhone 18 Pro.

Các chuyên gia phân tích dự đoán rằng iPhone 18 Pro Max có thể đắt hơn tới 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) so với iPhone 17 Pro Max; khởi điểm có thể lên tới 1.399 USD (khoảng 36,5 triệu đồng).

iPhone Ultra ​​sẽ có giá cao hơn đáng kể, mức giá khởi điểm có thể rơi vào khoảng 2.400 đến 2.500 USD (từ 62,6 - 65,2 triệu đồng).

Theo nhiều tin đồn, sự kiện ra mắt 3 sản phẩm dự kiến ​​tổ chức vào ngày 9/9, ngày đặt hàng trước thường sẽ rơi vào thứ Sáu, ngày 11/9. Tuy nhiên, có khả năng Apple sẽ muốn tránh ngày kỷ niệm sự kiện 11/9 và dời lịch đặt hàng sang ngày hôm sau, tức 12/9. Ngày mở bán chính thức có thể sẽ rơi vào cuối tuần kế tiếp, tức ngày 18/9.

Thiết kế & Màn hình

Dự đoán, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có thiết kế khá giống với iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Nói cách khác, chúng vẫn sẽ sử dụng màn hình kích thước 6,3 inch và 6,9 inch, đi kèm với cụm camera nhô cao - "forged plateau".

Không ít tin đồn cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ dày hơn và trở thành chiếc iPhone nặng nhất của Apple với trọng lượng lên tới 240g. Lý do có thể nằm ở việc chuyển sang sử dụng các vật liệu cứng cáp và nặng hơn—kết hợp với những thay đổi như pin dung lượng lớn hơn.

Nguyên mẫu iPhone Ultra.

Mặt khác, iPhone Ultra sẽ là một chiếc điện thoại có chiều cao thấp hơn và chiều ngang rộng hơn so với iPhone thông thường; sẽ có màn hình phụ 5,4 inch. Khi mở ra, thiết bị sẽ lộ diện màn hình gập kích thước 7,8 inch, có hình dáng và kích cỡ tương đồng với iPad mini 7.

Trái ngược với iPhone 18 Pro Max, iPhone Ultra được kỳ vọng sẽ cực kỳ mỏng và nhẹ, với độ dày chỉ khoảng 4,5mm khi mở ra.

Ngoài ra, nhiều nguồn tin cho hay, phần thân máy sẽ sử dụng khung titan - mang phong cách của dòng iPhone Air. Ngoài ra, còn có tin đồn về việc hãng sử dụng bản lề bằng kim loại lỏng (liquid metal), khung giữa bằng kính chịu lực và lớp kính màn hình siêu mỏng để hỗ trợ thêm cho màn hình gập. Thiết kế này cũng sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn nếp gấp trên màn hình.

Hiệu năng của 3 mẫu iPhone

Dù mang tên gọi "Ultra", hiệu năng của iPhone Ultra có thể sẽ không tương đồng với các mẫu iPhone 2026. Có tin đồn cho rằng phiên bản màn hình gập này sẽ sử dụng chip A20 thay vì chip A20 Pro như trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Tuy nhiên, con chip này vẫn được sản xuất trên tiến trình 2nm của TSMC, hứa hẹn mang lại tốc độ nhanh hơn 15% và hiệu suất năng lượng tốt hơn 20%.

Chip A20 Pro cũng sẽ sản xuất trên tiến trình 2nm.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Cả ba mẫu iPhone dự kiến ​​được trang bị RAM 12GB; đủ để vận hành các tính năng AI nâng cao của Siri (ra mắt cùng iOS 27), bao gồm tính năng đọc chính tả mới và giọng nói biểu cảm hơn.

Camera

Năm nay, hệ thống camera trên iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ không có thay đổi lớn nào. Nhiều khả năng chúng vẫn sử dụng bộ ba ống kính 48MP đảm nhiệm các vai trò: camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele, đi kèm camera selfie 18MP hỗ trợ tính năng Center Stage.

Theo các tin đồn, iPhone 18 Pro Max sẽ được bổ sung tính năng khẩu độ biến thiên và điều chỉnh nút Camera Control. Khẩu độ biến thiên sẽ cho phép người dùng iPhone tùy chỉnh lượng ánh sáng đi vào ống kính ngay trong quá trình chụp. Đây là tính năng đã xuất hiện trên các loại máy ảnh khác nhưng lại là lần đầu tiên có mặt trên iPhone.

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Nhiều tin đồn đã đề cập đến những thay đổi tiềm năng đối với nút Camera Control, bao gồm việc tinh chỉnh khả năng cảm ứng và thay thế thiết kế hiện tại bằng nút bấm cơ học.

Điểm đáng chú ý nhất về iPhone Ultra là máy chỉ sở hữu hai camera chính; bao gồm ống kính chính 48MP và ống kính góc siêu rộng. Máy dự kiến ​​được trang bị hai camera selfie với độ phân giải 24MP.

Dung lượng pin

Bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max có thể sẽ nâng tầm trải nghiệm này hơn nữa nhờ dung lượng pin lớn chưa từng thấy: lần lượt là 4.288 mAh và 5.321 mAh.

Khi kết hợp với hiệu suất tối ưu từ chip A20 Pro cùng sự đồng bộ hoàn hảo giữa phần cứng và phần mềm "cây nhà lá vườn" của Apple, chúng sẽ có một bước tiến đáng kể về thời lượng pin.

Bộ đôi iPhone 18 Pro sẽ được tích hợp chip A20 Pro.

Những yếu tố này cũng sẽ mang lại lợi ích cho iPhone Ultra. Các báo cáo cho thấy máy sẽ sở hữu viên pin dung lượng 4.833 mAh.

Cả ba mẫu điện thoại này nhiều khả năng sẽ được trang bị sạc không dây MagSafe cũng như hỗ trợ sạc nhanh có dây với các mức công suất khác nhau.

Tạm kết

Sự khác biệt giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max nhiều khả năng chỉ mang tính hình thức (là chủ yếu) và xoay quanh kích thước khác nhau của hai thiết bị.

Mặt khác, iPhone Ultra hứa hẹn sẽ là một thiết bị hoàn toàn khác biệt, làm thay đổi đáng kể quy trình cân nhắc lựa chọn thông thường.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Việc lựa chọn giữa các mẫu iPhone này không đơn thuần chỉ là so sánh các thông số kỹ thuật mà còn là chọn một trải nghiệm iPhone hoàn toàn khác biệt so với những gì đa số người dùng đã quen thuộc. Cũng cần lưu ý là iPhone Ultra đã bị cắt giảm tính năng ở một số khía cạnh quan trọng nhưng lợi ích từ màn hình lớn hơn và khả năng hỗ trợ công việc hiệu quả có thể bù đắp cho những thiếu sót đó.