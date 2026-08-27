Giá iPhone cũ tháng 8: Nhiều mẫu Pro/Pro Max giảm giá sâu

Cuối tháng 8/2026, nhiều sản phẩm công nghệ đang rục rịch được các hệ thống bán giảm giá - đặc biệt là iPhone sang tay, trở thành thời điểm người dùng cân nhắc nâng cấp thiết bị với chi phí hợp lý hơn trước.

iPhone đã qua sử dụng nhưng còn như mới, đang trở thành lựa chọn tối ưu cho nhiều iFan.

Ghi nhận tại các hệ thống lớn có kinh doanh iPhone cũ, giá iPhone cũ hiện khá đa dạng có có nhiều mẫu sản phẩm đời cũ tới đời mới khác nhau. Chẳng hạn, tại CellphoneS, iPhone cũ rẻ nhất hiện nay là iPhone 8 64GB màu bạc giá 2,49 triệu đồng, iPhone 8 Plus 64GB cũ đẹp giá 3,69 triệu đồng, iPhone Xs 64GB giá 4,59 triệu đồng,... trong khi cao nhất là iPhone 17 Pro Max 2TB giá từ 53,49 triệu đồng.

Còn tại Di Động Việt, nhóm iPhone cũ ghi nhận sức mua tốt gồm iPhone 12 Pro Max 128GB, iPhone 12 Pro Max 256GB, iPhone 13 128GB, iPhone 14 Pro Max 256GB LL/A, iPhone 15 Plus 256GB, iPhone 15 Pro Max 256GB và iPhone 16 Pro Max 256GB, với mức giá dao động khoảng 8,99 - 26,59 triệu đồng tùy model, dung lượng và tình trạng máy.

Trong đó, iPhone 13 128GB giảm 3%, còn 8,99 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 128GB giảm 9%, còn 10,99 triệu đồng; iPhone 12 Pro Max 256GB giảm 8%, còn 12,39 triệu đồng; iPhone 15 Plus 256GB giảm 3%, còn 16,99 triệu đồng. Ở phân khúc cao hơn, iPhone 14 Pro Max 256GB LL/A giảm 8%, còn 17,99 triệu đồng; iPhone 15 Pro Max 256GB giảm 8%, còn 21,99 triệu đồng; iPhone 16 Pro Max 256GB giảm 5%, còn 26,59 triệu đồng.

Hiện nhu cầu thu cũ, đổi mới đối với các dòng iPhone đời cao như iPhone 16 và iPhone 17 series cũng đang ghi nhận tín hiệu khá tích cực. Còn về giá, iPhone 17 series cũ tại hệ thống hiện được điều chỉnh giảm đến 11%, trong đó iPhone 17 Pro 256GB cũ có giá 28,79 triệu đồng.

Bảng giá tham khảo một số mẫu iPhone cũ tháng 8/2026:

Sản phẩm Giá (triệu đồng) iPhone 13 128GB 8,99 iPhone 12 Pro Max 128GB 10,99 iPhone 12 Pro Max 256GB 12,39 iPhone 15 Plus 256GB 16,99 iPhone 14 Pro Max 256GB LL/A 17,99 iPhone 15 Pro Max 256GB 21,99 iPhone 16 Pro Max 256GB 26,59 iPhone 17 Pro 256GB cũ 28,79

* Giá chỉ mang tính tham khảo và có thể khác nhau giữa các hệ thống.