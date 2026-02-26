Sau Sony, đến lượt Panasonic trao mảng TV cho Trung Quốc

Phát ngôn viên của Panasonic cho biết Skyworth có trụ sở ở Thâm Quyến, Trung Quốc, sẽ đảm nhận vai trò dẫn đầu trong các hoạt động bán hàng, tiếp thị và hậu cần TV của thương hiệu Nhật Bản tại khu vực. Trong khi đó, Panasonic sẽ cung cấp chuyên môn và đảm bảo chất lượng để duy trì các tiêu chuẩn hình ảnh và âm thanh nổi tiếng của mình, đồng thời cùng phát triển các mẫu TV OLED cao cấp.

Hoạt động sản xuất TV tại Nhật Bản đã chính thức ngừng lại

Panasonic cũng cam kết hỗ trợ “tất cả TV Panasonic được bán trước tháng 3/2026 và tất cả TV được phát hành từ tháng 4 trở đi”. Các sản phẩm TV mang thương hiệu Panasonic sẽ được phân phối tại thị trường Mỹ và châu Âu.

Khi Panasonic không còn lớn mạnh như xưa

Trước đây, Panasonic từng giữ vị trí dẫn đầu trong thị trường TV plasma, với 40,7% thị phần vào năm 2010, vượt qua các đối thủ như Samsung (33,7%) và LG (23,2%), theo số liệu từ DisplaySearch. Tuy nhiên, vào tháng 3/2014, công ty đã ngừng sản xuất TV plasma do sự chuyển hướng của thị trường sang TV LCD màn hình phẳng và các vấn đề kinh tế liên quan đến lợi nhuận. Đến năm 2016, Panasonic đã ngừng cung cấp TV cho thị trường Mỹ, và vào năm 2021, công ty thông báo sẽ thuê ngoài toàn bộ việc sản xuất TV cho một bên thứ ba.

Năm 2024, Panasonic đã trở lại thị trường Mỹ với các dòng TV OLED và Mini LED “được thiết kế và phát triển hoàn toàn tại Nhật Bản”. Tuy nhiên, vào tháng 2/2025, Chủ tịch Yuki Kusumi của Panasonic tuyên bố rằng công ty “sẵn sàng bán” mảng kinh doanh TV “nếu cần thiết”. Điều này cho thấy việc sản xuất TV tại Nhật Bản gần như đã ngừng hoàn toàn, khi nhiều công ty Nhật Bản khác như Sharp, Toshiba, Hitachi và Pioneer cũng đã rút lui khỏi lĩnh vực này.

Đầu năm nay, Sony đã thông báo bán 51% mảng kinh doanh điện tử tiêu dùng, bao gồm cả TV, cho TCL có trụ sở tại Huệ Châu (Quảng Đông, Trung Quốc). Kết quả là, các nhà sản xuất TV của Hàn Quốc và Trung Quốc hiện đang kiểm soát phần lớn doanh số bán TV toàn cầu.