Top 4 Smart TV giảm giá mạnh nhất dịp tết Nguyên Đán

Dịp Tết Nguyên Đán luôn là cao điểm mua sắm thiết bị điện tử gia đình, đặc biệt là Smart TV – sản phẩm gắn liền với nhu cầu giải trí, sum họp và xem các chương trình Tết. Năm nay, thị trường ghi nhận nhiều mẫu TV màn hình lớn, công nghệ cao được điều chỉnh giá sâu, tạo cơ hội rõ rệt cho người tiêu dùng muốn nâng cấp trải nghiệm nhưng vẫn kiểm soát ngân sách.

Dưới đây là 4 mẫu smart TV đang được giảm giá nhiều nhất trong dịp tết Bính Ngọ năm nay.

1. Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 70 inch UA70DU7000

Giá bán từ: 14,95 triệu đồng (giảm tới 9,55 triệu đồng)

Với kích thước lên tới 70 inch, TV Samsung UA70DU7000 là lựa chọn đáng chú ý cho các gia đình có không gian phòng khách rộng, nhu cầu xem phim, thể thao hoặc chương trình truyền hình Tết trên màn hình lớn. Sản phẩm sử dụng tấm nền Crystal UHD độ phân giải 4K, hỗ trợ dải màu rộng và khả năng nâng cấp hình ảnh từ nguồn Full HD lên gần chuẩn 4K.

Smart Tivi Samsung Crystal UHD 4K 70 inch UA70DU7000.

TV được trang bị hệ điều hành Tizen, giao diện thân thiện, kho ứng dụng phong phú phục vụ nhu cầu giải trí cơ bản như xem YouTube, Netflix, truyền hình trực tuyến. Ngoài ra, mức giá sau giảm của máy cũng thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết trước đó, là một món hời khá hấp dẫn dịp cận Tết.

2. Tivi Aqua 4K 55 inch AQT55K85FUX

Giá bán từ: 8,49 triệu đồng (giảm tới 4,3 triệu đồng)

Ở phân khúc phổ thông, TV Aqua AQT55K85FUX vô cùng nổi bật khi có giá bán dễ chịu trong mùa cao điểm Tết. TV sở hữu độ phân giải 4K, kích thước 55 inch – vừa đủ cho đa số căn hộ hoặc nhà phố hiện nay. Màn hình này phù hợp nhu cầu xem truyền hình, phim trực tuyến và giải trí gia đình.

Tivi Aqua 4K 55 inch AQT55K85FUX.

Cấu hình của TV không hướng tới người dùng cao cấp nhưng đủ để đáp ứng các nhu cầu cơ bản. Ngoài ra, trợ lý Google Assistant có tiếng Việt, giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

3. Smart Tivi LG OLED evo AI 4K 55 inch OLED55C5PSA

Giá bán từ: 27,99 triệu đồng (giảm tới 14,1 triệu đồng)

Khác với hai mẫu TV trên, TV LG OLED55C5PSA hướng tới nhóm người dùng yêu cầu cao về chất lượng hình ảnh. TV sử dụng tấm nền OLED evo, mỗi điểm ảnh tự phát sáng, cho độ tương phản gần như tuyệt đối, màu đen sâu và khả năng hiển thị màu sắc chính xác – yếu tố quan trọng với người xem phim, thể thao và nội dung HDR.

Smart Tivi LG OLED evo AI 4K 55 inch OLED55C5PSA.

TV có kích thước 55 inch, độ phân giải 4K, hỗ trợ các chuẩn hình ảnh phổ biến như HDR10, Dolby Vision. Bộ xử lý AI của LG giúp tối ưu hình ảnh theo nội dung hiển thị và điều kiện ánh sáng môi trường. Hệ điều hành webOS mang lại trải nghiệm mượt mà, dễ sử dụng, đặc biệt phù hợp với người dùng đã quen hệ sinh thái LG.

Đáng chú ý, sản phẩm còn có loa công suất 40W, hỗ trợ Dolby Atmos, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí mà chưa cần đầu tư thêm soundbar. Với mức giá được giảm tới hơn 10 triệu đồng trong dịp Tết, người dùng sẽ có cơ hội tiếp cận với công nghệ "chất" hơn với giá không quá cao.

4. Smart Tivi Toshiba QLED AI 4K 65 inch 65M450RP

Giá bán từ: 14,49 triệu đồng (giảm tới 5,1 triệu đồng)

TV Toshiba 65M450RP là đại diện đáng chú ý ở phân khúc TV QLED màn hình lớn. TV Toshiba sở hữu kích thước 65 inch, độ phân giải 4K, sử dụng công nghệ QLED giúp tăng độ sáng và độ bền màu so với LED thông thường. Điều này mang lại lợi thế khi xem TV trong phòng khách nhiều ánh sáng.

Smart Tivi Toshiba QLED AI 4K 65 inch 65M450RP.

Model này được tích hợp nền tảng Google TV, hỗ trợ điều khiển giọng nói, tìm kiếm nội dung nhanh chóng và kết nối linh hoạt với các thiết bị ngoại vi. Bộ xử lý AI hỗ trợ nâng cấp hình ảnh, cải thiện độ nét cho các nguồn phát chưa đạt chuẩn 4K. Với người tiêu dùng cần TV màn hình lớn, công nghệ QLED và dễ sử dụng nhưng không muốn chi quá nhiều tiền, đây là lựa chọn vô cùng hợp lý.