Đây là lý do tại sao người dùng nên ngừng kết nối Smart TV với Wi-Fi

Kể từ khi Netflix ra mắt vào năm 2007, hàng loạt dịch vụ truyền hình trực tuyến đã xuất hiện, thu hút hàng triệu người đăng ký trên toàn thế giới. Smart TV giúp người dùng dễ dàng thưởng thức các chương trình yêu thích từ những dịch vụ này.

Không nên sử dụng Smart TV để kết nối với Wi-Fi nếu không muốn bị giật, lag.

Nhưng nếu người dùng thường xuyên gặp tình trạng gián đoạn, giật lag hoặc không thể phát nội dung, vấn đề có thể nằm ở kết nối Wi-Fi. Nếu Smart TV đang kết nối không dây, người dùng có thể chưa tận dụng hết khả năng của thiết bị.

Để cải thiện trải nghiệm, hãy cân nhắc chuyển sang sử dụng cáp Ethernet, kết nối trực tiếp từ bộ định tuyến đến TV. Theo Netflix, tốc độ 15Mbps là đủ để phát trực tuyến ở độ phân giải 4K, trong khi 25Mbps sẽ giúp nội dung tải nhanh hơn. Cáp Ethernet có thể cung cấp tốc độ lên đến 100Mbps, giúp người dùng phát trực tuyến mà không bị gián đoạn.

Các nhà sản xuất Smart TV như Samsung và Sony khuyến nghị sử dụng cáp Ethernet để có “kết nối mạnh mẽ và ổn định hơn”. Ngoài ra, cáp Ethernet cũng giúp giảm thời gian phản hồi (ping) tới 50% so với Wi-Fi, mang lại trải nghiệm chơi game và sử dụng ứng dụng mượt mà hơn.

Kết nối Ethernet vẫn luôn là lựa chọn tối ưu nhất.

Việc thiết lập cáp Ethernet rất đơn giản: chọn loại cáp phù hợp, tìm cổng Ethernet trên TV (thường nằm ở mặt sau, gần cổng HDMI), cắm một đầu vào TV và đầu kia vào cổng LAN của router. Sau đó, vào phần cài đặt trên TV và chọn kiểu kết nối có dây khi đã sẵn sàng.

Trong khi cáp Ethernet giúp tăng tốc độ truyền phát trên Smart TV, các nhà khoa học tại Nhật Bản đang nghiên cứu về tốc độ internet cực nhanh. Tháng 6 năm ngoái, một nhóm nghiên cứu đã gửi 1,02 petabit dữ liệu qua khoảng cách 1.118 dặm (khoảng 1.800 km) bằng sợi quang 19 lõi.

Để dễ hình dung, một petabit tương đương với 1.000 nghìn tỷ bit, có nghĩa là tốc độ này có thể tải xuống toàn bộ nội dung của Netflix chỉ trong một giây. Tuy nhiên, hiện tại, tốc độ này chỉ có thể truyền tải trên khoảng cách tương đối ngắn, vì vậy người dùng vẫn cần sử dụng cáp Ethernet quen thuộc của mình trong thời gian này.