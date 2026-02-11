Giá TV Sony tháng Chạp: Giảm tới 25%, nhiều ưu đãi

Tháng Chạp luôn là thời điểm thị trường TV sôi động nhất, đó là khi nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí gia đình tăng mạnh trước Tết Nguyên đán. Năm nay, theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ, các mẫu TV Sony đang bước vào đợt điều chỉnh giá đáng chú ý, mức giảm lên tới khoảng 24% so với giá niêm yết. Đây được xem là một trong những đợt ưu đãi lớn hiếm hoi trong năm đối với nhóm sản phẩm TV phân khúc trung và cao cấp.

Ảnh minh họa.

Các TV Sony được tích hợp công nghệ quen thuộc như độ phân giải 4K, màn hình LED hoặc OLED cùng bộ xử lý hình ảnh chuyên biệt giúp tối ưu màu sắc và độ tương phản. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi mới là yếu tố quyết định với phần lớn người mua, nhất là khi ngân sách cho thiết bị điện tử dịp cuối năm thường phải cân đối với nhiều khoản chi khác.

Ảnh minh họa.

Đối với người tiêu dùng, giai đoạn này không chỉ là cơ hội để tiếp cận TV có cấu hình tốt với chi phí thấp hơn mà còn là thời điểm cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu thực tế và những tính năng công nghệ đi kèm. Việc nắm rõ mặt bằng giá, thời gian áp dụng ưu đãi và các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng sẽ giúp người mua đưa ra lựa chọn hợp lý hơn, tránh chi tiêu vượt quá nhu cầu cần thiết.

Bảng giá TV Sony tháng Chạp:

Tên mã Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) KD-32W830K 32 inch 9.00 7.29 K-43S30 43 inch 16.29 12.69 K-50S25VM2 50 inch 18.19 15.49 K-50S30 50 inch 19.09 15.59 K-55S30 55 inch 21.19 16.69 K-65S30 65 inch 25.12 20.49 K-55XR50 55 inch 34.14 28.99 K-75S30 75 inch 35.37 29.79 K-65XR50 65 inch 47.49 34.99 K-85S30 85 inch 47.49 39.99 K-55XR80 55 inch 50.4 41.19 K-65XR70 65 inch 52.01 44.17 K-75XR50 75 inch 58.49 46.99 K-55XR80M2 55 inch 58.02 50.06 K-65XR80 65 inch 70.72 55.89 K-85XR50 85 inch 80.79 62.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 11.02.2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.