Giá TV Sony tháng Chạp: Giảm tới 25%, nhiều ưu đãi

Giống như các thương hiệu TV khác, nhiều mẫu TV Sony đang được giảm giá mạnh trong tháng này, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn.

Tháng Chạp luôn là thời điểm thị trường TV sôi động nhất, đó là khi nhu cầu nâng cấp thiết bị giải trí gia đình tăng mạnh trước Tết Nguyên đán. Năm nay, theo ghi nhận từ nhiều hệ thống bán lẻ, các mẫu TV Sony đang bước vào đợt điều chỉnh giá đáng chú ý, mức giảm lên tới khoảng 24% so với giá niêm yết. Đây được xem là một trong những đợt ưu đãi lớn hiếm hoi trong năm đối với nhóm sản phẩm TV phân khúc trung và cao cấp.

Các TV Sony được tích hợp công nghệ quen thuộc như độ phân giải 4K, màn hình LED hoặc OLED cùng bộ xử lý hình ảnh chuyên biệt giúp tối ưu màu sắc và độ tương phản. Tuy nhiên, mức giá sau ưu đãi mới là yếu tố quyết định với phần lớn người mua, nhất là khi ngân sách cho thiết bị điện tử dịp cuối năm thường phải cân đối với nhiều khoản chi khác.

Đối với người tiêu dùng, giai đoạn này không chỉ là cơ hội để tiếp cận TV có cấu hình tốt với chi phí thấp hơn mà còn là thời điểm cần cân nhắc kỹ giữa nhu cầu thực tế và những tính năng công nghệ đi kèm. Việc nắm rõ mặt bằng giá, thời gian áp dụng ưu đãi và các yếu tố ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng sẽ giúp người mua đưa ra lựa chọn hợp lý hơn, tránh chi tiêu vượt quá nhu cầu cần thiết.

Bảng giá TV Sony tháng Chạp:

Tên mã Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

KD-32W830K

 32 inch 9.00

7.29

K-43S30

 43 inch 16.29

12.69

K-50S25VM2

50 inch

 18.19

15.49

K-50S30

50 inch

 19.09

15.59

K-55S30

 55 inch 21.19

16.69

K-65S30

 65 inch 25.12

20.49

K-55XR50

55 inch

 34.14

28.99

K-75S30

 75 inch 35.37

29.79

K-65XR50

65 inch

 47.49

34.99

K-85S30

 85 inch

47.49

39.99

K-55XR80

 55 inch 50.4

41.19

K-65XR70

 65 inch 52.01

44.17

K-75XR50

 75 inch 58.49

46.99

K-55XR80M2

55 inch

 58.02

50.06

K-65XR80

 65 inch 70.72

55.89

K-85XR50

 85 inch 80.79

62.99

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 11.02.2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

-11/02/2026 13:50 PM (GMT+7)
