Sony "tham chiến" thị trường cảm biến 200MP, vượt mặt Samsung ở điểm chí mạng này

Thị trường cảm biến máy ảnh di động đang nóng lên từng ngày khi Sony, một "ông lớn" vốn tập trung vào cảm biến 50MP, nay đã sẵn sàng tham gia cuộc đua megapixel bằng việc giới thiệu cảm biến 200MP đầu tiên của mình. Động thái này được xem là lời thách thức trực tiếp đến sự thống trị của Samsung trong phân khúc độ phân giải siêu cao.

Trước đây, Samsung là người tiên phong với cảm biến 200MP, lần đầu xuất hiện trên Motorola Edge 30 Ultra và sau đó là trên "át chủ bài" Galaxy S23 Ultra. Giờ đây, cuộc chơi sắp có thêm một đối thủ đáng gờm.

Samsung từng đi dầu thị trường cảm biến 200MP.

Theo chuyên gia rò rỉ FeniBook, cảm biến 200MP đầu tiên của Sony sẽ mang tên LYT-910. Đây không chỉ là một nỗ lực để bắt kịp con số 200MP mà Sony dường như đang nhắm đến việc vượt trội về chất lượng vật lý.

Thông số rò rỉ cho thấy LYT-910 có kích thước ấn tượng 1/1,11 inch. Để dễ hình dung, con số này lớn hơn đáng kể so với cảm biến 200MP lớn nhất của Samsung là ISOCELL HP1 (1/1,22 inch) và cả cảm biến tốt nhất hiện tại của họ là ISOCELL HP2 (1/1,4 inch, đang dùng trên S23 Ultra). Trong thế giới nhiếp ảnh, kích thước cảm biến lớn hơn đồng nghĩa với khả năng thu sáng tốt hơn, hứa hẹn chất lượng hình ảnh vượt trội, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Cảm biến LYT-910 có kích thước điểm ảnh riêng lẻ là 0,7 µm và sẽ sử dụng công nghệ gộp điểm ảnh (pixel binning) để xuất ra ảnh 50MP hoặc 200MP tùy theo nhu cầu.

Không chỉ dừng lại ở kích thước, LYT-910 được cho là sẽ cung cấp hiệu suất HDR (dải tương phản động) vượt trội, đạt trên 100db. Nhờ khả năng "crop" ngay trên cảm biến, nó có thể mang lại khả năng zoom 2x và 4x với chất lượng không mất chi tiết (lossless-quality). Về khả năng quay video, cảm biến này dự kiến hỗ trợ 4K ở 120 FPS và 8K ở 30 FPS, tất cả đều kèm HDR.

Cảm biến LYT-910 mới của Sony hứa hẹn nhiều thông số "khủng".

Tuy nhiên, đừng mong đợi thấy cảm biến này trên điện thoại Samsung. Gã khổng lồ Hàn Quốc có lý do để trung thành với các cảm biến "cây nhà lá vườn" của mình; Galaxy S26 Ultra sắp tới được cho là vẫn sẽ sử dụng ISOCELL HP2 (200MP).

Thay vào đó, Sony LYT-910 được dự đoán sẽ là "vũ khí" mới cho các flagship hàng đầu của Trung Quốc, cụ thể là OPPO Find X9 Ultra và Vivo X300 Ultra, dự kiến ra mắt vào năm tới. Cuộc chiến camera phone của thời điểm cuối năm 2025 chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt.