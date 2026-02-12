Chọn Smart TV giải trí ngày Tết, tưởng đơn giản nhưng dễ "mất tiền oan" vì chi tiết nhỏ

Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều lựa chọn cho Smart TV để người dùng lựa chọn, từ các thương hiệu như TCL, Sony, LG hay Samsung. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt giữa các thương hiệu này chủ yếu là giá cả. Giá cả cần phải tương xứng với những gì sản phẩm cung cấp. Ví dụ, việc chi trả gấp đôi cho một chiếc TV 8K có thể không hợp lý khi độ phân giải 4K đã đủ đáp ứng nhu cầu xem phim của gia đình.

Đừng để các chi tiết nhỏ không đáng ảnh hưởng đến giá Smart TV mà người dùng mua sắm.

Ngoài ra, người dùng cũng nên cân nhắc đến các thông số kỹ thuật và tính năng thực sự cần thiết trước khi quyết định chi thêm tiền cho những tính năng không cần thiết như danh sách dưới đây.

Các tính năng không cần thiết trên Smart TV

Một số Smart TV có thể đi kèm với nhiều ứng dụng không cần thiết làm chiếm dụng dung lượng lưu trữ quý giá của thiết bị. Thực tế, trải nghiệm phần mềm tích hợp không nên là yếu tố quyết định giá thành của một chiếc Smart TV mới. Khi nhiều TV áp dụng hệ điều hành tiêu chuẩn như Google TV, các phần mềm trở nên ít quan trọng hơn.

Hơn nữa, mặc dù có thể tạo ra 33 triệu điểm ảnh, nhưng thực tế cho thấy độ phân giải 8K vẫn chưa thực sự cần thiết. Một nghiên cứu năm 2020 cho thấy hầu hết người dùng không thể phân biệt được sự khác biệt giữa màn hình 4K và 8K, đặc biệt khi ngồi xa màn hình. Do đó, việc chọn một chiếc TV 4K chất lượng tốt sẽ tiết kiệm chi phí hơn và vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí.

Các mẫu TV 8K thật không đáng mua vì nội dung có rất ít.

Một tính năng khác cần lưu ý là khả năng làm mượt chuyển động (với tên khác nhau tùy thuộc các nhà sản xuất) nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh cho các chương trình thể thao, tuy nhiên lại làm cho các loại nội dung khác trở nên không tự nhiên. Nhiều người dùng đã chọn tắt tính năng này để có trải nghiệm hình ảnh chân thực hơn.

Cuối cùng, đừng chi quá nhiều tiền cho các công nghệ âm thanh tích hợp trên Smart TV. Thay vào đó, hãy đầu tư vào một chiếc TV có chất lượng hình ảnh tốt và nâng cấp hệ thống âm thanh sau này. Việc thiết kế loa tích hợp chất lượng cao trên TV thường gặp nhiều khó khăn do hạn chế về không gian. Nếu quan tâm đến chất lượng âm thanh, hãy chú ý đến công nghệ âm thanh không gian mà nhà sản xuất hỗ trợ, đặc biệt là Dolby Atmos.

Tóm lại, khi mua Smart TV mới, hãy cân nhắc kỹ lưỡng các tính năng và thông số kỹ thuật để đảm bảo có được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách của bản thân.