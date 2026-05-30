Đánh giá Xiaomi 17T Series: Lựa chọn đáng giá phân khúc flagship

Bao gồm hai phiên bản Xiaomi 17T và 17T Pro, dòng sản phẩm này tập trung vào nhóm người dùng trẻ yêu thích công nghệ, sáng tạo nội dung và trải nghiệm nhiếp ảnh di động. Đặc biệt, cả hai đều được trang bị camera tele 5x Leica thay vì chỉ xuất hiện trên bản cao cấp như trước đây.

Xiaomi 17T sở hữu thiết kế mềm mại và trẻ trung.

Hệ thống camera trên Xiaomi 17T Series gồm ba cảm biến phía sau, kết hợp công nghệ xử lý hình ảnh của Xiaomi cùng hệ thống quang học Leica. Camera chính có 50 MP sử dụng ống kính Leica Summilux giúp cải thiện khả năng thu sáng và tái tạo chi tiết trong nhiều điều kiện chụp khác nhau.

Camera tele 50 MP sở hữu tiêu cự tương đương 115 mm, hỗ trợ chống rung quang học OIS và khả năng AI Ultra Zoom lên đến 120x giúp chụp các chủ thể ở khoảng cách xa nhưng vẫn giữ độ chi tiết tốt. Camera tele cũng hỗ trợ chụp macro ở khoảng cách tối thiểu 30 cm.

Xiaomi 17T Pro hỗ trợ quay video 8K 30fps, 4K 120fps và chế độ Cinematic Video 4K 60fps. Trong khi đó, Xiaomi 17T hỗ trợ quay 4K HDR10+ 60fps và Log video phù hợp người dùng thường xuyên chỉnh sửa hậu kỳ hoặc đăng tải nội dung lên mạng xã hội.

Một số ảnh mẫu được chụp bởi Xiaomi 17T.

Bên cạnh phần cứng, Xiaomi còn giới thiệu tính năng Leica Live Moment cho phép ghi lại chuyển động và khoảnh khắc trước, trong và sau khi bấm máy thay vì chỉ chụp một khung hình tĩnh. Leica Live Portrait hỗ trợ tạo hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn khi chụp chân dung. Bộ watermark Leica mới dành riêng cho chế độ Live Moment nhằm tăng nhận diện hình ảnh khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Xiaomi 17T Series có ngoại hình được làm mới với cụm camera gọn hơn và thân máy bo cong mềm mại. Xiaomi 17T Pro có ba màu gồm Xanh Thẫm, Tím Trầm và Đen; trong khi Xiaomi 17T có các màu Đen, Tím và Trắng Ngọc.

Cả hai thiết bị đều sử dụng màn hình AMOLED độ phân giải 1.5K, hỗ trợ Dolby Vision và HDR10+, cũng như độ sáng tối đa 3.500 nit. Xiaomi 17T Pro trang bị màn hình 6,83 inch với tần số quét 144 Hz, còn Xiaomi 17T dùng màn hình 6,59 inch với tần số quét 120 Hz. Ngoài ra, bộ đôi này đạt chứng nhận bảo vệ mắt của TÜV Rheinland và công nghệ Xiaomi Vision Care giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng trong thời gian dài.

Sản phẩm trở thành lựa chọn đáng gờm trong phân khúc.

Đối với hiệu năng, Xiaomi 17T Pro sử dụng chip Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3 nm, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1. Trong khi đó, Xiaomi 17T dùng chip Dimensity 8500-Ultra dựa trên tiến trình 4 nm. Cả hai đều được trang bị hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop System giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game, quay video hoặc sử dụng liên tục trong thời gian dài.

Xiaomi 17T Pro sở hữu pin silicon-carbon 7.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W HyperCharge và sạc không dây 50W. Trong khi đó, Xiaomi 17T được trang bị pin 6.500 mAh cùng công nghệ sạc nhanh 67W. Cả hai đều hỗ trợ sạc ngược công suất 22,5W và chạy HyperOS 3 với bộ công cụ Xiaomi HyperAI. Các tính năng AI bao gồm hỗ trợ viết nội dung, nhận diện giọng nói, chỉnh sửa ảnh, Circle to Search with Google và Google Gemini.

Xiaomi 17T Series đã bắt đầu được mở bán với giá từ 20,09 triệu đồng cho phiên bản Xiaomi 17T 12/256 GB, hoặc từ 23,99 triệu đồng cho phiên bản Xiaomi 17T Pro 12/256 GB.