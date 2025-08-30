PlayStation 6 Handheld hé lộ với cấu hình sánh ngang PS5, giá dự đoán hấp dẫn

Leaker uy tín Moore's Law is Dead (MLiD) vừa gây chấn động cộng đồng game thủ với thông tin rò rỉ chi tiết về cấu hình của PlayStation 6 Handheld. Theo đó, chiếc máy chơi game cầm tay này hứa hẹn sẽ vượt trội hơn cả đối thủ Xbox ROG Ally X và có thể sánh ngang với PlayStation 5 trong một số trường hợp.

Ảnh minh hoạ

Thông tin cho biết, sức mạnh của thiết bị này đến từ APU "Canis", được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến của TSMC. Vi xử lý này bao gồm 4 lõi Zen 6 hiệu năng cao và 2 lõi Zen 6 tiết kiệm điện, giúp xử lý các tác vụ nền. Về đồ họa, máy sử dụng GPU RDNA5 với 16 đơn vị tính toán, hoạt động ở xung nhịp 1.2 GHz khi ở chế độ cầm tay và có thể tăng lên 1.65 GHz khi kết nối với màn hình ngoài.

Hệ thống bộ nhớ cũng rất ấn tượng với bus 192-bit và RAM LPDDR5X-8533. Theo tin đồn, phiên bản thương mại sẽ có dung lượng RAM từ 24GB đến 36GB. Các tính năng khác bao gồm tương thích ngược với game PS4, PS5, khe cắm MicroSD, M.2, phản hồi xúc giác và màn hình cảm ứng.

Dựa trên cấu hình này, MLiD dự đoán hiệu năng của máy sẽ rất ấn tượng, với khả năng ray tracing có thể sánh ngang với PS5 Pro. Đặc biệt, khi kết hợp với công nghệ FSR 4, chiếc máy này có thể chạy các tựa game được tối ưu với hiệu suất tương đương một chiếc PS5. Với kiến trúc RDNA5 mới, thiết bị cũng được cho là sẽ dễ dàng vượt mặt đối thủ Xbox ROG Ally X.

Điều gây bất ngờ nhất có lẽ là mức giá dự kiến. MLiD ước tính máy sẽ có giá khoảng 399-499 USD (tương đương 10,5 – 13,1 triệu đồng). Với tiến trình 3nm hiệu quả hơn và chi phí RAM giảm, Sony có thể đạt được lợi nhuận nhẹ ngay cả ở mức giá tối thiểu, thay vì phải "bán lỗ" như các thế hệ console trước. Dự kiến, PlayStation 6 Handheld sẽ được sản xuất và ra mắt vào năm 2027.