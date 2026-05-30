“Cận cảnh” iPhone 18 Pro với màu mới cực lạ, Apple bỏ hẳn cam nổi bật

Theo thông tin từ các nguồn tin đáng tin cậy, Apple dự định sẽ giới thiệu một loạt tùy chọn màu sắc mới trong năm nay, với màu “Dark Cherry” hơi tím được xem là lựa chọn màu chủ đạo. Bên cạnh đó, công ty sẽ giới thiệu thêm 4 tùy chọn màu sắc khác, bao gồm màu xanh nhạt, xám đậm và bạc.

Giờ đây, nhờ vào chuyên gia Sonny Dickson trên X, giới công nghệ đã có cái nhìn đầu tiên về các mô hình giả của iPhone 18 Pro. Nhưng quan trọng hơn, các hình ảnh này cung cấp 4 màu sắc mà người dùng có thể lựa chọn như đã đề cập trước đó.

Những hình ảnh mà Dickson cung cấp cho thấy màu sắc hoàn toàn trùng khớp với mã Pantone đã được tiết lộ, gần như xác nhận rằng Apple sẽ cung cấp các tùy chọn này vào mùa thu tới.

Cụ thể, màu Dark Cherry gần giống với màu tím hơn là màu đỏ, trong khi màu xanh nhạt gợi nhớ đến màu Sierra Blue trên iPhone 13 Pro. Màu xám đậm lại rất tương đồng với màu Black Titanium trên iPhone 16 Pro, và màu bạc tiêu chuẩn thì trông giống với iPhone 17 Pro.

Đáng chú ý, Apple có thể đã loại bỏ một tùy chọn màu thứ tư từ dòng sản phẩm năm ngoái trong giai đoạn cuối của chu kỳ sản xuất, có nghĩa một trong bốn tùy chọn này có thể sẽ không được phát hành.

Ngoài ra, những hình ảnh mà Dickson cung cấp cho thấy thiết kế của iPhone 18 Pro tương tự như iPhone 17 Pro nhưng đi kèm một số cải tiến nhỏ. Cụ thể, phần kính hình chữ nhật bên dưới camera có màu sắc gần giống với lớp nhôm bao quanh hơn và có vẻ cao hơn một chút so với trên iPhone 17 Pro.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 Pro tại một sự kiện vào tháng 9, bên cạnh mẫu smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng với tên gọi có thể là iPhone Ultra.