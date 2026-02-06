Bảng giá TV Samsung cận tết Bính Ngọ: Giảm tới 40%

Cận Tết Bính Ngọ, thị trường điện máy ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh ở nhóm sản phẩm TV, trong đó các mẫu TV Samsung đang có mức giảm sâu, lên tới khoảng 40% so với giá niêm yết trước đó. Đây được xem là một trong những đợt giảm giá lớn nhất trong năm, diễn ra vào thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị giải trí gia đình tăng cao trước kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, giá TV Samsung hiện đã được kéo xuống mức dễ tiếp cận hơn với đông đảo người tiêu dùng. Một số mẫu TV kích thước nhỏ và trung bình có giá chỉ từ 4,19 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn giữa năm. Ở các phân khúc cao hơn, nhiều dòng TV màn hình lớn, độ phân giải 4K cũng được điều chỉnh giảm hàng chục triệu đồng, giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách mà vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản cho gia đình.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các chuyên gia bán lẻ cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế, so sánh giá giữa các cửa hàng và kiểm tra chính sách bảo hành, đổi trả trước khi quyết định mua. Việc giảm giá sâu thường đi kèm số lượng có hạn hoặc tập trung vào một số dòng nhất định, người mua cần tỉnh táo để lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh mua sắm theo tâm lý “giá rẻ” mà không đúng nhu cầu sử dụng.

Bảng giá TV Samsung trước Tết Bính Ngọ:

Tên TV Samsung Kích cỡ màn hình Giá niêm yết (triệu đồng) Giá ưu đãi (triệu đồng) UA32H5000F 32 inch 6.29 4.19 UA43CU8000 43 inch 10.3 9.19 QA43Q7FA 43 inch 11.4 - UA55CU8000 55 inch 13.2 11.99 QA43Q65D 43 inch 12.7 12.4 QA55Q6FA 55 inch 14.5 12.49 UA55AU8100 55 inch 12.9 12.65 UA65CU8000 65 inch 15.2 12.99 QA55Q7FA 55 inch 15.8 13.99 QA65Q6FA 65 inch 18.1 14.49 QA65Q7FA 65 inch 20.2 15.49 QA55QN70F 55 inch 21.1 17.49 UA65U8550F 65 inch 18.6 - QA55Q8F5 55 inch 19.6 - QA55QN80F 55 inch 24.7 20.99 QA75Q6FA 75 inch 25.7 21.99 QA75Q7FA 75 inch 27.7 22.99 QA55QN90B 55 inch 36.9 35.35 QA55QN90C 55 inch 41.2 40.35 QA65S90D 65 inch 52.00 - QA65S95CA 65 inch 68.7 - QA85QN85F 85 inch 84.7 73.9 QA85QN85B 85 inch 89.9 - QA100QN80F 100 inch 122.8 94.99 QA85QN90D 85 inch 101.1 - QA83S95F 85 inch 141.3 114 QA115QN90F 115 inch 440.9 299

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 5/2/2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.