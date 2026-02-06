Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
Tết Bính Ngọ 2026

Bảng giá TV Samsung cận tết Bính Ngọ: Giảm tới 40%

Sự kiện: Tivi Samsung

Trong dịp Tết này, nhiều mẫu TV Samsung đang được giảm giá mạnh, phiên bản thấp nhất có giá chỉ từ 4,19 triệu đồng.

Cận Tết Bính Ngọ, thị trường điện máy ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh ở nhóm sản phẩm TV, trong đó các mẫu TV Samsung đang có mức giảm sâu, lên tới khoảng 40% so với giá niêm yết trước đó. Đây được xem là một trong những đợt giảm giá lớn nhất trong năm, diễn ra vào thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị giải trí gia đình tăng cao trước kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, giá TV Samsung hiện đã được kéo xuống mức dễ tiếp cận hơn với đông đảo người tiêu dùng. Một số mẫu TV kích thước nhỏ và trung bình có giá chỉ từ 4,19 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn giữa năm. Ở các phân khúc cao hơn, nhiều dòng TV màn hình lớn, độ phân giải 4K cũng được điều chỉnh giảm hàng chục triệu đồng, giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách mà vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản cho gia đình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, các chuyên gia bán lẻ cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế, so sánh giá giữa các cửa hàng và kiểm tra chính sách bảo hành, đổi trả trước khi quyết định mua. Việc giảm giá sâu thường đi kèm số lượng có hạn hoặc tập trung vào một số dòng nhất định, người mua cần tỉnh táo để lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh mua sắm theo tâm lý “giá rẻ” mà không đúng nhu cầu sử dụng.

Bảng giá TV Samsung trước Tết Bính Ngọ:

Tên TV Samsung Kích cỡ màn hình

Giá niêm yết

(triệu đồng)

Giá ưu đãi

(triệu đồng)

UA32H5000F

 32 inch 6.29

4.19

UA43CU8000

43 inch

 10.3

9.19

QA43Q7FA

43 inch

 11.4 -

UA55CU8000

 55 inch 13.2

11.99

QA43Q65D

43 inch

12.7

12.4

QA55Q6FA

55 inch

 14.5

12.49

UA55AU8100

55 inch

 12.9

12.65

UA65CU8000

 65 inch 15.2

12.99

QA55Q7FA

55 inch

 15.8

13.99

QA65Q6FA

65 inch

 18.1

14.49

QA65Q7FA

65 inch

 20.2

15.49

QA55QN70F

55 inch

 21.1

17.49

UA65U8550F

65 inch

 18.6 -

QA55Q8F5

55 inch

 19.6 -

QA55QN80F

55 inch

 24.7

20.99

QA75Q6FA

 75 inch 25.7

21.99

QA75Q7FA

75 inch

 27.7

22.99

QA55QN90B

55 inch

 36.9

35.35

QA55QN90C

55 inch

 41.2

40.35

QA65S90D

 65 inch 52.00 -

QA65S95CA

65 inch

 68.7 -

QA85QN85F

 85 inch 84.7

73.9

QA85QN85B

85 inch

 89.9 -

QA100QN80F

 100 inch 122.8

94.99

QA85QN90D

85 inch

101.1

 -

QA83S95F

85 inch

 141.3

114

QA115QN90F

 115 inch 440.9

299

*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 5/2/2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.

Dòng TV mà tất cả ông lớn đều quay lưng, ngoại trừ Samsung
Dòng TV mà tất cả ông lớn đều quay lưng, ngoại trừ Samsung

Không tạo khác biệt rõ ràng so với 4K, những chiếc TV 8K khó thuyết phục người dùng nâng cấp dù công nghệ ấn tượng.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Khánh Vy ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-06/02/2026 12:20 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tivi Samsung Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN