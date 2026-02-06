Bảng giá TV Samsung cận tết Bính Ngọ: Giảm tới 40%
Trong dịp Tết này, nhiều mẫu TV Samsung đang được giảm giá mạnh, phiên bản thấp nhất có giá chỉ từ 4,19 triệu đồng.
Cận Tết Bính Ngọ, thị trường điện máy ghi nhận làn sóng điều chỉnh giá mạnh ở nhóm sản phẩm TV, trong đó các mẫu TV Samsung đang có mức giảm sâu, lên tới khoảng 40% so với giá niêm yết trước đó. Đây được xem là một trong những đợt giảm giá lớn nhất trong năm, diễn ra vào thời điểm nhu cầu mua sắm thiết bị giải trí gia đình tăng cao trước kỳ nghỉ Tết dài ngày.
Ảnh minh họa.
Theo khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ, giá TV Samsung hiện đã được kéo xuống mức dễ tiếp cận hơn với đông đảo người tiêu dùng. Một số mẫu TV kích thước nhỏ và trung bình có giá chỉ từ 4,19 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với giai đoạn giữa năm. Ở các phân khúc cao hơn, nhiều dòng TV màn hình lớn, độ phân giải 4K cũng được điều chỉnh giảm hàng chục triệu đồng, giúp người mua có thêm lựa chọn phù hợp với ngân sách mà vẫn đáp ứng nhu cầu giải trí cơ bản cho gia đình.
Ảnh minh họa.
Tuy nhiên, các chuyên gia bán lẻ cũng khuyến nghị người tiêu dùng nên cân nhắc kỹ nhu cầu thực tế, so sánh giá giữa các cửa hàng và kiểm tra chính sách bảo hành, đổi trả trước khi quyết định mua. Việc giảm giá sâu thường đi kèm số lượng có hạn hoặc tập trung vào một số dòng nhất định, người mua cần tỉnh táo để lựa chọn sản phẩm phù hợp, tránh mua sắm theo tâm lý “giá rẻ” mà không đúng nhu cầu sử dụng.
Bảng giá TV Samsung trước Tết Bính Ngọ:
|Tên TV Samsung
|Kích cỡ màn hình
|
Giá niêm yết
(triệu đồng)
|
Giá ưu đãi
(triệu đồng)
|
UA32H5000F
|32 inch
|6.29
|
4.19
|
UA43CU8000
|
43 inch
|10.3
|
9.19
|
QA43Q7FA
|
43 inch
|11.4
|-
|
UA55CU8000
|55 inch
|13.2
|
11.99
|
QA43Q65D
|
43 inch
|
12.7
|
12.4
|
QA55Q6FA
|
55 inch
|14.5
|
12.49
|
UA55AU8100
|
55 inch
|12.9
|
12.65
|
UA65CU8000
|65 inch
|15.2
|
12.99
|
QA55Q7FA
|
55 inch
|15.8
|
13.99
|
QA65Q6FA
|
65 inch
|18.1
|
14.49
|
QA65Q7FA
|
65 inch
|20.2
|
15.49
|
QA55QN70F
|
55 inch
|21.1
|
17.49
|
UA65U8550F
|
65 inch
|18.6
|-
|
QA55Q8F5
|
55 inch
|19.6
|-
|
QA55QN80F
|
55 inch
|24.7
|
20.99
|
QA75Q6FA
|75 inch
|25.7
|
21.99
|
QA75Q7FA
|
75 inch
|27.7
|
22.99
|
QA55QN90B
|
55 inch
|36.9
|
35.35
|
QA55QN90C
|
55 inch
|41.2
|
40.35
|
QA65S90D
|65 inch
|52.00
|-
|
QA65S95CA
|
65 inch
|68.7
|-
|
QA85QN85F
|85 inch
|84.7
|
73.9
|
QA85QN85B
|
85 inch
|89.9
|-
|
QA100QN80F
|100 inch
|122.8
|
94.99
|
QA85QN90D
|
85 inch
|
101.1
|-
|
QA83S95F
|
85 inch
|141.3
|
114
|
QA115QN90F
|115 inch
|440.9
|
299
*Lưu ý: Bảng giá được cập nhật vào ngày 5/2/2026, có sự chênh lệch giữa các đại lý phân phối.
06/02/2026 12:20 PM (GMT+7)