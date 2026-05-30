Ethernet và LAN: Hai cái tên khiến người dùng mạng bối rối nhiều năm

Cáp Ethernet và cáp LAN thực chất không khác nhau về chức năng. Khi nhắc đến “cáp LAN”, người ta thường ám chỉ đến cáp Ethernet vật lý được dùng để xây dựng mạng cục bộ (LAN). Tuy nhiên, sự nhầm lẫn xảy ra khi hai thuật ngữ này được sử dụng thay thế cho nhau, khiến nhiều người nghĩ rằng chúng có sự khác biệt.

LAN (hay mạng cục bộ) đề cập đến một khu vực mà mạng hoạt động, trong khi “cáp LAN” muốn ám chỉ đến cáp Ethernet với đầu nối RJ45, được cắm vào các cổng Ethernet (LAN) của card giao diện mạng (NIC) để kết nối các thiết bị trong một không gian vật lý hạn chế.

Cáp Ethernet không chỉ giới hạn trong việc kết nối mạng nội bộ mà còn có thể được sử dụng để cung cấp điểm truy cập Wi-Fi hoặc kết nối cho các thiết bị bên ngoài, như hệ thống camera giám sát, nếu sử dụng loại cáp phù hợp. Về lý thuyết, cáp Ethernet cho phép truyền dữ liệu tốc độ cao.

Mặc dù các thuật ngữ này có thể được sử dụng thay thế cho nhau, nhưng có một số điểm khác biệt nhỏ. Lịch sử cho thấy, mạng LAN không phải lúc nào cũng được xác định bởi loại cáp kết nối khi chúng ban đầu được định nghĩa bởi giao thức và phần cứng sử dụng để xây dựng mạng, cho đến khi công nghệ Ethernet ra đời.

Trước những năm 1990, mạng LAN đã tồn tại với nhiều công nghệ khác nhau, như Token Ring và ARCnet. Token Ring yêu cầu một mã thông báo đặc biệt để điều phối luồng dữ liệu, trong khi ARCnet sử dụng cấu trúc liên kết hình sao. Tuy nhiên, Ethernet đã nhanh chóng vượt trội hơn nhờ khả năng truyền tải dữ liệu mạnh mẽ.

Ngày nay, Ethernet trở thành tiêu chuẩn phổ biến cho việc xây dựng mạng có dây, cung cấp một phương thức đáng tin cậy và nhất quán. Khi đề cập đến cáp Ethernet, người ta chỉ đang nói đến một thành phần trong số nhiều thành phần của mạng LAN.

Nói một cách đơn giản, Ethernet là một họ giao thức tiêu chuẩn kết nối, trong khi LAN là kiến trúc mạng mà nó hỗ trợ.