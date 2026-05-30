Trên tay điện thoại màn hình gập siêu cao cấp của Vertu

Vertu là thương hiệu điện thoại cao cấp từng gây chú ý vào đầu những năm 2000 với những chiếc điện thoại đắt đỏ đến kinh ngạc được đính đá quý và có mặt lưng bằng da kỳ lạ. Mặc dù tuyên bố phá sản, hãng vẫn chưa thực sự ngừng hoạt động nhưng việc chuyển đổi sang điện thoại thông minh không hề dễ dàng.

Trong thập kỷ qua, danh mục sản phẩm của Vertu chỉ được tô điểm bởi một vài chiếc điện thoại, bao gồm một chiếc dành cho Web3. Sản phẩm ra mắt gần đây nhất của hãng là một chiếc điện thoại màn hình gập cao cấp trang bị Snapdragon 8 Elite, mặt lưng bằng da mang tính biểu tượng tương tự và mức giá "đắt cắt cổ" 7.300 USD (khoảng 192,1 triệu đồng). Giờ đây, hãng lại ra mắt một chiếc điện thoại màn hình gập với kiểu dáng khác.

Vertu AlphaFold.

Sản phẩm mới nhất của Vertu, AlphaFold, là chiếc điện thoại màn hình gập kiểu sách đầu tiên của công ty, nhắm đến đối tượng “giám đốc điều hành và người dùng cao cấp”. Thương hiệu này tuyên bố rằng điện thoại được trang bị một trợ lý AI chuyên dụng có tên gọi Hermes, thương hiệu thời trang và phụ kiện xa xỉ nổi tiếng. Với trợ lý Hermes, Vertu hướng đến những khả năng tương tự như Gemini Intelligence và điện thoại của hãng có thể học hỏi và ghi nhớ sở thích của chủ nhân, quản lý lịch, tin nhắn, du lịch và các tác vụ liên quan đến công việc.

Vertu tuyên bố trợ lý Hermes có thể thực hiện nhiều chức năng, từ điều khiển và điều hướng giao diện người dùng đến cấu hình các cài đặt nhanh như đèn pin, âm lượng và độ sáng màn hình. Chúng có thể tương tác với nhiều ứng dụng và mạng xã hội của bên thứ ba và thực hiện các quy trình làm việc đa ứng dụng. Một số ứng dụng phổ biến trong danh sách bao gồm X, TikTok, WhatsApp, Telegram, Facebook, Gmail, Google Calendar, Drive, Maps, Chrome, Play Store, Amazon,...

Vertu AlphaFold khi mở ra.

Ngoài ra, đại lý Hermes còn hoạt động với phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP), hợp nhất tất cả các tín hiệu liên quan đến kinh doanh vào một bảng điều khiển duy nhất. Tất cả điều này được quản lý bởi giao diện người dùng tùy chỉnh dựa trên Android 15.

Tất cả thông tin cá nhân được xử lý cục bộ, quy trình làm việc của doanh nghiệp tuân theo cấu hình của khách hàng và chỉ tích hợp với các đối tác được ủy quyền. Trong khi đó, các tác vụ rủi ro cao, chẳng hạn như chuyển khoản tài chính hoặc phân công vai trò sẽ yêu cầu xác nhận của con người trước khi thực hiện.

Ngoài các ứng dụng của đại lý, Vertu AlphaFold cũng cung cấp quyền truy cập trực tiếp vào dịch vụ trợ giúp cá nhân của công ty. Đây là nơi các quản lý viên xử lý các nhu cầu tùy chỉnh, chẳng hạn như đặt máy bay riêng hoặc đảm bảo quyền truy cập VIP vào các sự kiện độc quyền.

3 màu cuả Vertu AlphaFold.

Về phần cứng, Vertu AlphaFold được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Elite, màn hình gập "không nếp gấp" bên trong có kích thước 8,05 inch, màn hình bên ngoài có kích thước 6,53 inch. Cả hai đều là màn hình LTPO OLED với tần số quét 120Hz. Cung cấp năng lượng cho thiết bị là viên pin silicon-carbon 6.500mAh cùng với sạc nhanh có dây 68W.

Ba camera ở mặt sau bao gồm camera chính 50MP, camera góc siêu rộng 50MP và camera tele 5MP.

Về ngoại hình, AlphaFold có nhiều tùy chọn mặt lưng bằng da cao cấp cùng với khung titan. Mặt sau của khung được dập nổi họa tiết “Cloud de Paris”. Màn hình bên trong tạo thành hình giọt nước khi gập lại để tránh bị nhăn nhờ bản lề được gia cố bằng titan và sợi carbon. Vertu cho biết, bản lề này có tuổi thọ 650.000 lần gập.

AlphaFold có thiết kế siêu sang.

AlphaFold đã được bán ra trên toàn cầu với giá khởi điểm là 6.880 USD (khoảng 181,1 triệu đồng) cho phiên bản da bê tiêu chuẩn. Phiên bản cao cấp làm từ da cá sấu Ý có giá 8.800 USD (khoảng 231,6 triệu đồng), phiên bản được trang trí bằng vàng Himalaya IV và kim cương sẽ có giá lên tới 46.800 USD (khoảng 1,23 tỷ đồng). Với mức giá này, Galaxy Z TriFold hoặc iPhone Fold sẽ trở nên kém sang hơn nhiều.