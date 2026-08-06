Sắp có thêm smartphone có camera 200MP và pin 8,580mAh

Redmi vừa công bố thêm thông tin chi tiết về mẫu K100 Pro trước thềm sự kiện ra mắt vào tuần tới. Hãng đã xác nhận rằng thiết bị sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 V và sở hữu màn hình kích thước 6,59 inch.

Redmi K100 Pro.

Trong một bài đăng mới trên mạng xã hội Weibo, Redmi xác nhận K100 Pro sẽ có hệ thống ba camera sau, nổi bật với cảm biến chính 200MP tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS).

Hệ thống camera sau này cũng bao gồm một camera góc siêu rộng và một cảm biến tele hỗ trợ chụp ảnh macro (cận cảnh) ở khoảng cách 10cm.

Redmi K100 Pro sẽ có camera 200MP.

Đồng thời, ở một bài đăng khác, Redmi cũng chia sẻ chi tiết về thông số pin của K100 Pro. Chiếc smartphone này sẽ được trang bị viên pin dung lượng 8.580mAh với hàm lượng silicon-carbon siêu cao lên tới 26%.

Máy sẽ hỗ trợ sạc có dây công suất 100W và sạc không dây 50W. Ngoài ra, thiết bị còn hỗ trợ sạc ngược có dây 27W và sạc ngược không dây 22,5W.

Redmi K100 Pro có màu xanh siêu nổi bật.

Bộ đôi Redmi K100 Pro và K100 Pro Max sẽ chính thức ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 11/8. Phiên bản Pro Max được xác nhận sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình AMOLED 6,9 inch và hệ thống ba camera sau. Khi ra mắt, chúng được hứa hẹn sẽ là dòng smartphone cao cấp mạnh mẽ, cạnh tranh với nhiều điện thoại Android khác.

Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức về điện thoại Xiaomi trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc.