Phòng tắm thông minh Xiaomi giúp người dùng gần như không phải chạm tay

Xiaomi đang hướng tới việc tự động hóa không gian phòng tắm với sản phẩm mới mang tên Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensor Edition. Đây là phiên bản nâng cấp của sản phẩm gắn trần ra mắt vào năm 2015, kết hợp chiếu sáng, sưởi ấm và thông gió trong một thiết bị duy nhất. Điểm nổi bật của phiên bản mới là khả năng tự động hoạt động mà không cần người dùng phải bật tắt hay điều khiển thủ công.

Các thông số chính của Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensor Edition.

Mijia Smart Bathroom Heater P1 được trang bị radar 24 GHz, cho phép phát hiện sự hiện diện của người dùng trong phòng tắm. Dựa trên thông tin này, thiết bị có thể tự động bật đèn, kích hoạt hệ thống thông gió hoặc tắt khi không có ai trong phòng. Đặc biệt, độ nhạy và phạm vi phát hiện có thể điều chỉnh để phù hợp với các không gian khác nhau.

Sản phẩm sẽ được giới thiệu trong một chiến dịch gây quỹ cộng đồng tại Trung Quốc vào ngày 22/7 với mức giá 999 nhân dân tệ (khoảng 3,87 triệu đồng). Vẫn chưa có thông tin về việc sản phẩm sẽ được phân phối tại các thị trường ngoài Trung Quốc hay không, điều mà nhiều người hâm mộ thương hiệu Trung Quốc có thể quan tâm.

Thiết bị này cũng tích hợp với hệ sinh thái tự động hóa nhà thông minh của Xiaomi, cho phép phối hợp hoạt động với các thiết bị tương thích khác. Thiết kế của Mijia Smart Bathroom Heater P1 vẫn giữ nguyên kiểu dáng của phiên bản trước, với bảng điều khiển trần có thể giấu kín khi không sử dụng, tạo cảm giác như một chiếc đèn thông thường.

Mijia Smart Bathroom Heater P1 Human Sensor Edition có giá chỉ khoảng 3,87 triệu đồng.

Về hiệu suất, sản phẩm mới tăng cường độ sáng lên 1.500 lumen, so với 1.400 lumen của phiên bản trước. Hệ thống đạt công suất 3.000 W, giúp nhanh chóng làm ấm không gian phòng tắm và loại bỏ nhu cầu sử dụng các thiết bị riêng biệt như máy sưởi, đèn và quạt thông gió.

Ngoài ra, chất lượng không khí cũng được chú trọng với cảm biến hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) giúp phát hiện mùi và chất ô nhiễm, kích hoạt hệ thống thông gió với công suất tối đa 259m³ mỗi giờ. Xiaomi tự hào về hiệu quả khử trùng lên tới 98%, hoàn thiện một thiết bị không chỉ làm ấm phòng tắm mà còn tự động kiểm soát chất lượng không khí sau mỗi lần sử dụng.