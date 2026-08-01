Xiaomi Pad 8S Pro lộ diện với nâng cấp pin 12.000 mAh và sạc 120W

Mới chỉ ra mắt tại Trung Quốc vào tháng 6/2025, Xiaomi Pad 7S Pro đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng. Tuy nhiên, thông tin về thế hệ kế nhiệm - Xiaomi Pad 8S Pro - đã bắt đầu xuất hiện, hứa hẹn mang đến những cải tiến mạnh mẽ.

Theo thông tin từ leaker nổi tiếng Panda is Bald trên mạng xã hội Weibo, Xiaomi Pad 8S Pro sẽ tiếp tục sở hữu màn hình lớn 12.5 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho cả công việc lẫn giải trí. Đặc biệt, tấm nền LCD của máy sẽ được nâng cấp lên độ phân giải "3.2K", giúp mọi chi tiết hiển thị trở nên sắc nét và sống động.

Về cấu hình, Xiaomi Pad 8S Pro dự kiến sẽ trang bị vi xử lý tự phát triển thế hệ mới mang tên Xring O3. Mặc dù thông số chi tiết vẫn chưa được công bố, nhưng các nguồn tin cho biết con chip này sẽ có hiệu suất năng lượng vượt trội hơn so với Xring O1, chip đang được sử dụng trên Pad 7S Pro.

Chip Xring O1 đã được sản xuất trên tiến trình 3nm của TSMC, với cấu trúc CPU 10 nhân và GPU Arm Immortalis-G925 16 nhân, đạt điểm hiệu năng trung bình khoảng 2.5 triệu trên AnTuTu V10. Do đó, Xring O3 được kỳ vọng sẽ còn mạnh mẽ hơn.

Một trong những điểm nổi bật của Xiaomi Pad 8S Pro là viên pin dung lượng lên đến 12.000 mAh, vượt trội so với pin 10.610 mAh của bản tiền nhiệm. Viên pin này cho phép người dùng thoải mái xem phim, chơi game hay làm việc suốt cả ngày mà không cần lo lắng về việc sạc. Hơn nữa, máy còn được trang bị công nghệ sạc nhanh 120W, giúp nạp đầy pin trong thời gian ngắn.

Ngoài cấu hình và pin, khả năng nhiếp ảnh của Xiaomi Pad 8S Pro cũng được chú trọng. Camera selfie 32MP ở mặt trước hứa hẹn mang lại chất lượng video call và học trực tuyến sắc nét. Trong khi đó, cụm camera kép ở mặt sau với cảm biến chính 50MP và ống kính phụ 2MP sẽ đáp ứng tốt nhu cầu chụp ảnh tài liệu và ghi lại những khoảnh khắc hàng ngày.

Xiaomi Pad 8S Pro đang được kỳ vọng sẽ là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc máy tính bảng, với nhiều nâng cấp ấn tượng và hiệu suất vượt trội.