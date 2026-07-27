Xiaomi Smart Band 11 Active lộ diện với nút vật lý, pin 14 ngày

Cộng đồng yêu công nghệ đang xôn xao trước thông tin rò rỉ hình ảnh render sắc nét của chiếc vòng đeo tay thông minh thế hệ mới từ Xiaomi, mang tên Smart Band 11 Active. Đây là phiên bản rút gọn nhưng được trang bị nhiều nâng cấp đáng giá về cả thiết kế lẫn thời lượng pin.

Theo các hình ảnh được chia sẻ từ hai trang công nghệ uy tín WinFuture và IT Home, Xiaomi Smart Band 11 Active vẫn giữ phong cách trẻ trung, năng động đặc trưng. Điểm nổi bật nhất là sự xuất hiện của nút bấm vật lý ở cạnh bên, giúp người dùng dễ dàng thao tác và điều hướng nhanh chóng hơn.

Chiếc vòng này sở hữu màn hình LCD cảm ứng 1.47 inch với độ phân giải 320x172 pixels, mang đến không gian hiển thị rộng rãi cho các thông báo, chỉ số sức khỏe và tin nhắn, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông tin ngay trên cổ tay.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng lớn 300 mAh, cho phép thiết bị hoạt động liên tục lên đến 14 ngày khi tắt tính năng Always-On Display. Ngay cả khi kích hoạt tính năng này, vòng đeo tay vẫn có thể duy trì hoạt động trong khoảng 9 ngày, một con số ấn tượng cho một thiết bị nhỏ gọn, lý tưởng cho những chuyến du lịch hay công tác dài ngày.

Ngoài thiết kế đẹp và thời lượng pin ấn tượng, Xiaomi Smart Band 11 Active còn là người bạn đồng hành lý tưởng cho những ai yêu thích thể thao. Thiết bị hỗ trợ hơn 50 chế độ luyện tập khác nhau, từ trong nhà đến ngoài trời, giúp người dùng theo dõi hiệu quả tập luyện hàng ngày. Hệ thống cảm biến thông minh tích hợp cho phép đo nhịp tim liên tục, đếm bước chân và đo nồng độ oxy trong máu (SpO2), cùng với các tính năng theo dõi giấc ngủ và đánh giá mức độ căng thẳng được tối ưu hóa.

Về thiết kế, vòng đeo tay này có độ mỏng chỉ 10.2 mm và trọng lượng siêu nhẹ 16.5 grams, mang lại cảm giác thoải mái khi đeo, dù là trong lúc vận động hay khi ngủ. Đặc biệt, với chuẩn kháng nước 5ATM, thiết bị có thể chịu được áp lực nước ở độ sâu lên đến 50 mét, cho phép người dùng thoải mái đeo khi rửa tay, đi mưa hay bơi lội ở vùng nước nông mà không lo hư hỏng.

Xiaomi Smart Band 11 Active sẽ được ra mắt với 4 tùy chọn màu sắc cá tính: trắng, hồng, xám và đen.