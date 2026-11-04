Samsung tự tạo ra đối thủ đáng gờm cho Galaxy S27 Ultra

Những hình ảnh rò rỉ về thiết kế ốp lưng trong tháng trước đã chỉ ra sự khác biệt rõ rệt giữa phiên bản Pro và Ultra so với các mẫu tiêu chuẩn và Plus của dòng Galaxy S27. Theo thông tin mới nhất, Galaxy S27 Pro sẽ được trang bị một trong những phát minh nổi bật nhất của Samsung: màn hình bảo mật.

Samsung có thể khiến Galaxy S27 Pro đáng mua hơn mẫu Ultra

Theo SamMobile, Samsung đang có kế hoạch nâng cấp tính năng này trên dòng Galaxy S27. Màn hình bảo mật của Galaxy S26 Ultra đã chứng minh là một trong những tính năng tốt nhất của dòng sản phẩm này, giúp ngăn chặn người xung quanh đọc nội dung trên màn hình thiết bị. Khi tính năng này được kích hoạt, những người nhìn từ bên cạnh sẽ chỉ thấy một màn hình tối, trong khi chủ nhân vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ từ phía trước.

Người dùng có thể dễ dàng bật tính năng này từ Cài đặt nhanh, thiết lập để tự động kích hoạt trong các ứng dụng như ngân hàng, ẩn thông báo khỏi những người ngồi cạnh, hoặc tăng cường bảo mật lên mức tối đa. Đặc biệt, đây là một tính năng phần cứng được tích hợp vào màn hình, không phải là miếng dán bảo vệ.

Được biết, màn hình Flex Magic Pixel của Samsung Display sử dụng hai loại điểm ảnh: điểm ảnh rộng giúp tán xạ ánh sáng và điểm ảnh hẹp tập trung ánh sáng thẳng về phía người dùng. Khi chế độ màn hình bảo mật được bật, số lượng điểm ảnh rộng sẽ giảm xuống, chỉ cho phép ánh sáng chiếu về phía người đang cầm điện thoại.

Công nghệ màn hình bảo mật độc quyền từ Samsung xuất hiện trên Galaxy S26 Ultra.

SamMobile cũng cho biết Samsung đang lên kế hoạch cải thiện độ sáng màn hình bảo mật trên Galaxy S27 Pro, điều này có thể giúp chế độ bảo mật trông rõ ràng hơn. Tuy nhiên, giá của Galaxy S27 Pro vẫn chưa được công bố. Nếu Samsung định giá Galaxy S27 Pro như một lựa chọn tiết kiệm hơn để tiếp cận công nghệ Ultra, điều này sẽ là tin tốt cho người dùng.

Chuyên gia rò rỉ thông tin người Hàn Quốc, Lanzuk, đã dự đoán rằng dòng Galaxy S27 sẽ tăng giá do chi phí bộ nhớ tăng cao. Công ty nghiên cứu IDC cũng cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt bộ nhớ có thể kéo dài đến năm 2027. Dựa trên những thông tin hiện có, Galaxy S27 Pro được dự đoán sẽ có giá tương đương với Galaxy S26 Ultra, trong khi Galaxy S27 Ultra có thể tăng giá khoảng 100 USD nếu Samsung áp dụng chiến lược định giá tương tự như với Galaxy Z Fold8.