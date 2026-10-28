Galaxy S27 Ultra và iPhone 20 Pro đang gặp khó với đối thủ cực mạnh này

Trong giai đoạn đầy biến động hiện nay, nhiều người đặt câu hỏi liệu các thương hiệu như Oppo, Xiaomi hay Vivo có còn mặn mà với việc sản xuất các dòng flagship "Ultra" vào đầu năm 2027 hay không? Giá thành linh kiện và chip xử lý đã tăng vọt trong năm 2026 và xu hướng này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Oppo Find X10 Pro Max.

May mắn thay, năm 2027 sẽ chứng kiến ​​sự ra mắt của một vài mẫu flagship "Ultra" đến từ các nhà sản xuất Trung Quốc. Với Oppo Find X10 Ultra, đã đến lúc Apple và Samsung phải đặc biệt cảnh giác.

Thông số camera theo tin đồn

Những báo cáo mới nhất mở ra một tương lai đầy hứa hẹn cho những người đam mê nhiếp ảnh di động, Oppo Find X10 Ultra hứa hẹn sẽ là một thiết bị không thể bỏ qua.

Máy có thể được trang bị hệ thống camera kép 200 MP (cho ống kính chính và ống kính tele), một camera 50 MP dành cho các bức ảnh góc siêu rộng ấn tượng… và đặc biệt là một chiếc camera selfie với độ phân giải lên tới 100 MP – con số thực sự gây kinh ngạc.

Đối với camera chính 200 MP, Oppo có thể sẽ sử dụng các cảm biến ISOCELL HPA hoặc HPC từ Samsung. Dù chọn loại nào, cảm biến của Samsung cũng sẽ tích hợp công nghệ LOFIC (giúp kiểm soát vùng sáng tốt hơn và mở rộng dải tương phản động tổng thể) cùng kích thước vật lý gần đạt mức 1 inch. Hiện tại, camera chính trên Galaxy S26 Ultra có kích thước 1/1,3 inch còn trên Apple iPhone 18 Pro Max là 1/1,28 inch.

Oppo Find X9 Ultra cũng là một "quái vật" thực thụ.

Tuy nhiên, Samsung và Apple vẫn chưa thể so sánh được về phần cứng camera tele khi các mẫu flagship cao cấp nhất của họ vẫn chỉ sử dụng những cảm biến có kích thước rất nhỏ. Chẳng hạn, Oppo Find X9 Ultra được trang bị ống kính tiềm vọng (200 MP, f/2.2) với cảm biến kích thước 1/1,28 inch. Ngược lại, các mẫu flagship từ Samsung và Apple chỉ sử dụng cảm biến lần lượt là 1/2,5 inch và 1/2,55 inch. Cảm biến của Oppo lớn hơn khoảng 50%.

Cấu hình cực "ngon"

Khả năng cao là Oppo sẽ chọn cảm biến 200 MP cho Oppo Find X10 Ultra – giống như Oppo Find X10 Pro Max, chiếc điện thoại đầu tiên sở hữu tới ba camera 200 MP ở mặt lưng.

Một điểm thú vị khác là hướng đi của Oppo đối với camera selfie; nhiều khả năng hãng sẽ sử dụng cảm biến vuông với độ phân giải lên tới 100 MP.

Cuối cùng, có thông tin cho rằng Oppo đang cân nhắc sử dụng cảm biến ISOCELL GNB của Samsung hoặc OV51A của OmniVision cho camera zoom quang 10x (ống kính tele chuyên dụng thứ hai). Cả hai cảm biến này đều có kích thước khoảng 1/1,95 inch. Nếu gặp vấn đề về tiến độ sản xuất, Oppo có thể chuyển sang dùng cảm biến nhỏ hơn với kích thước 1/2,76 inch.

Thêm vào đó, Oppo Find X10 Ultra sẽ được trang bị màn hình lớn, độ sáng cao: tấm nền do BOE sản xuất với kích thước 6,89 inch, độ phân giải 2K và tần số quét 144Hz.

Tất nhiên, chúng sẽ đi cùng con chip Snapdragon mạnh mẽ nhất, cùng viên pin dung lượng khoảng 8.500 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh.

Giá bán và thời điểm ra mắt

Hiện vẫn chưa có thông tin nào về giá bán cũng như thời điểm lên kệ của Oppo Find X10 Ultra. Chiếc điện thoại này sẽ được trình làng vào năm 2027. Chưa chắc sản phẩm này sẽ được phát hành trên thị trường toàn cầu. Nếu chỉ giới hạn ở Trung Quốc, người dùng sẽ phải chấp nhận sử dụng ROM nội địa Trung Quốc, trải nghiệm kết nối không ổn định cùng vô vàn bất tiện khi phải nhập khẩu thiết bị từ nước ngoài.

Nếu sản phẩm được phát hành toàn cầu, chắc chắn mức giá sẽ cực kỳ đắt đỏ và sẵn sàng cạnh tranh với iPhone 20 Pro cũng như Galaxy S27 Ultra.