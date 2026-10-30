Samsung lộ thông tin Galaxy S27 sau khi báo tin buồn về dòng Galaxy A

Samsung vừa công bố kết quả tài chính quý 3/2026, cho thấy mảng kinh doanh di động của công ty tiếp tục ghi nhận khoản lỗ hoạt động trong quý thứ hai liên tiếp. Mặc dù gặp khó khăn, Samsung vẫn tích cực chuẩn bị cho các sản phẩm chủ lực Galaxy tiếp theo và khám phá các kiểu dáng thiết bị mới.

Samsung muốn tạo sự khác biệt giữa các mẫu Galaxy S27 vào năm sau.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập, công ty cảnh báo rằng hãng dự kiến xuất xưởng ít smartphone hơn vào năm 2027 do chi phí bộ nhớ và nguyên vật liệu tăng cao, dẫn đến giá thành sản phẩm tăng. Để giữ chân người tiêu dùng, công ty đang đầu tư vào những trải nghiệm Galaxy mới, bao gồm dòng Galaxy S27, các thiết bị gập cải tiến và kính thông minh Intelligent Eyewear, dự kiến ra mắt vào quý 4 năm nay. Công ty cũng xác nhận đang nghiên cứu thiết kế TriFold mới và các kiểu dáng sáng tạo khác cho năm 2027.

Daniel Araujo, đại diện bộ phận Trải nghiệm Di động (MX), cho biết điều kiện kinh doanh khó khăn sẽ tiếp tục trong năm tới do chi phí linh kiện vẫn ở mức cao. Samsung dự đoán rằng giá thiết bị cao hơn sẽ ảnh hưởng đến lượng hàng xuất xưởng, đặc biệt ở phân khúc giá rẻ và tầm trung, có thể dẫn đến số lượng mẫu mã ít hơn trong các phân khúc này.

Về dòng Galaxy S27, Samsung cho biết sẽ tạo ra “bản sắc” riêng biệt cho mỗi mẫu điện thoại nhằm đáp ứng nhu cầu của các phân khúc khách hàng khác nhau. Công ty có thể đang lên kế hoạch cho một dòng sản phẩm 4 cấp độ vào năm tới, phù hợp với các thông tin rò rỉ đã xuất hiện trong thời gian qua. Những cải tiến phần cứng sẽ tập trung vào màn hình bảo mật, thời lượng pin và hiệu năng bộ xử lý ứng dụng.

Hình ảnh kết xuất được cho là của hai trong số các mẫu Galaxy S27.

Samsung cũng tiếp tục phát triển các thiết bị gập mỏng và nhẹ hơn, giúp sản phẩm của hãng nổi bật hơn so với đối thủ. Đặc biệt, Galaxy AI sẽ là ưu tiên hàng đầu, với kế hoạch giới thiệu nhiều tính năng hướng đến người dùng nhằm mang lại trải nghiệm AI phong phú hơn. Tuy nhiên, công ty chưa cung cấp chi tiết cụ thể về các tính năng này.

Để giúp các dòng điện thoại cao cấp dễ tiếp cận hơn, Samsung đang lên kế hoạch cho các chương trình hỗ trợ tài chính dành cho Galaxy S26 và Galaxy Z Fold8. Ông Araujo cho biết mẫu Z Fold mới nhất đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng trẻ tuổi và khách hàng chuyển từ các thương hiệu khác.

Hướng đến tương lai, Samsung đang nghiên cứu các kiểu dáng “kính”, “gập ba” và các thiết kế sáng tạo khác cho năm 2027. Công ty cũng đang chuẩn bị cho những cải tiến phần cứng, bao gồm phát triển chip Exynos 2700 với hiệu năng AI và chơi game tốt hơn, cùng các cảm biến camera 200 MP mới cho các dự án flagship lớn năm tới. Samsung Display cũng đang nghiên cứu các tấm nền gập bền hơn với các nếp gấp ít nhìn thấy hơn cho năm 2027.