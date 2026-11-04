Game thủ đổ xô săn vật phẩm hiếm, tài khoản được rao bán hơn 250 triệu đồng

Phần thưởng Pirate Shop Access hay còn gọi là Pirate Coin hoặc Pirate Token siêu hiếm trong game Fortnite đang tạo nên cơn sốt khi nhiều game thủ tìm cách sở hữu bằng mọi giá, từ khai thác lỗi trò chơi, sử dụng phần mềm tự động đến thuê người chơi hộ. Thậm chí, một tài khoản sở hữu vật phẩm này còn được rao bán với giá 10.000 USD (khoảng 257 triệu đồng).

Phần thưởng siêu hiếm khiến game thủ đổ xô săn lùng

Trong mùa giải ngắn Treasure Hunters, nhà phát triển Epic Games đã bổ sung phần thưởng đặc biệt mang tên Pirate Shop Access. Người chơi may mắn sở hữu phần thưởng này sẽ có hai đợt, mỗi đợt kéo dài 14 ngày, để nhận miễn phí các vật phẩm trang trí đủ điều kiện trong cửa hàng Item Shop.

Đáng chú ý, những vật phẩm đã nhận sẽ được giữ vĩnh viễn trong tài khoản. Tuy nhiên, ưu đãi không áp dụng cho các sản phẩm phải thanh toán bằng tiền thật, tính năng tặng quà và phần thưởng thuộc Battle Pass.

Vật phẩm hiếm được cộng đồng game thủ săn lùng.

Epic Games chưa công bố tỷ lệ xuất hiện chính thức của Pirate Shop Access. Tuy nhiên, theo ước tính được cộng đồng chia sẻ rộng rãi, cơ hội tìm thấy phần thưởng này chỉ khoảng 1/700.000. Dù chưa được xác nhận, con số trên đã khiến Pirate Shop Access trở thành một trong những phần thưởng được săn lùng ráo riết nhất trong game Fortnite.

Theo trang Dexerto, nhiều game thủ đang tìm cách khai thác lỗi để bỏ qua quy trình mở phần thưởng thông thường. Một bài đăng của tài khoản Xenoversfn thu hút gần 1 triệu lượt xem khi giới thiệu phương pháp sử dụng lựu đạn Shockwave để tìm kiếm Pirate Coin.

Ngoài ra, một số phương pháp khác cũng được chia sẻ, bao gồm sử dụng đạn đại bác nổ Explosive Cannon Balls, trái ác quỷ Gum-Gum Fruit và lựu đạn Shockwave Grenades. Những công cụ này có thể phá hủy hoặc kích hoạt chiếc rương bên trong các hầm kho báu bị khóa mà không cần chìa khóa.

Tuy nhiên, các phương pháp trên chỉ giúp người chơi thử nhận phần thưởng mà không cần mở hầm theo cách thông thường, chứ không bảo đảm tìm thấy Pirate Shop Access.

Cơn sốt còn kéo theo sự xuất hiện của nhiều dịch vụ kiếm tiền từ người chơi. Tài khoản Jokifv tuyên bố nhận chơi hộ để giúp người khác sở hữu Pirate Shop Access với một khoản phí, đồng thời khẳng định đã hỗ trợ thành công 3 người.

Trong khi đó, tài khoản cloudz44_ quảng cáo một công cụ được cho là có thể tăng đáng kể khả năng tìm thấy Pirate Token và yêu cầu người dùng trả tiền để sử dụng.

Một tài khoản có tên 4z5pk cũng giới thiệu phần mềm tự động chơi Fortnite. Theo quảng cáo, công cụ này có thể tự tham gia các trận đấu theo đội ngẫu nhiên, ngay cả khi người dùng đang đi học hoặc ngủ. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của những phần mềm này chưa được xác minh.

Tài khoản Fortnite được rao bán 10.000 USD

Cơn sốt săn Pirate Shop Access không chỉ diễn ra trong trò chơi mà còn lan sang các nền tảng thương mại điện tử.

Trên eBay, một tài khoản mang tên "Fortnite Pirate Shop Access Account OG season 2" được rao bán với giá khoảng 257,3 triệu đồng. Người bán cũng cho biết sẵn sàng xem xét những mức giá đề nghị khác.

Theo mô tả, tài khoản này sở hữu hơn 400 trang phục và vật phẩm trang trí, bao gồm nhiều cái tên nổi tiếng như Black Knight, Omega phiên bản có hiệu ứng ánh sáng, Royal Bomber, Neo Versa, Cobalt Snowfoot và Merry Mint Axe.

Tài khoản sở hữu vật phẩm hiếm này được rao bán trên Ebay.

Đặc biệt, người bán khẳng định tài khoản đã sở hữu Pirate Shop Access nhưng chưa sử dụng phần thưởng này.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán tài khoản Fortnite vi phạm quy định của Epic Games. Nhà phát triển cũng nghiêm cấm các hành vi gian lận, khai thác lỗi trò chơi hoặc quảng bá những phương pháp khai thác lỗi.

Người vi phạm có thể bị cảnh cáo, đình chỉ tài khoản hoặc cấm vĩnh viễn, đồng nghĩa với nguy cơ mất quyền truy cập trò chơi cùng toàn bộ vật phẩm ảo đã tích lũy.

Bên cạnh đó, Pirate Shop Access được gắn trực tiếp với tài khoản tìm thấy phần thưởng và không thể chuyển nhượng. Vì vậy, giao dịch trên eBay thực chất là mua bán toàn bộ tài khoản Fortnite, thay vì mua riêng vật phẩm siêu hiếm này.

Điều đó khiến người mua phải đối mặt với nguy cơ bị khóa tài khoản và mất số tiền đã bỏ ra.

Đến nay, Epic Games chưa công bố kế hoạch khắc phục các phương pháp khai thác lỗi đang được lan truyền, cũng như chưa cho biết có xử lý những tài khoản quảng bá công cụ gian lận hay không.