Dòng Galaxy S27 đang gặp khó vì lý do này

Nếu đang cân nhắc mua Galaxy S26, người dùng nên tạm dừng ý định đó. Mẫu Galaxy S tiếp theo có thể sẽ sớm ra mắt trong 3 tháng tới.

Theo nguồn tin từ Lanzuk (thông qua một bài đăng trên blog Naver của Hàn Quốc), dòng flagship tiếp theo của Samsung – Galaxy S27 có thể trình làng sớm nhất là vào tháng 1 năm 2027.

Khi nào Galaxy S27 Series có thể ra mắt?

Bài đăng của Lanzuk cho hay: “Các linh kiện chính cho Galaxy S27 đã được chốt và công tác quản lý lịch trình đã bắt đầu”. Nói cách khác, Samsung đã hoàn thiện sản phẩm và hiện đang tập trung ấn định thời điểm ra mắt.

Galaxy S26.

Nguồn tin này cho biết dòng flagship tiếp theo của Samsung sẽ ​​ra mắt vào tháng 1 tới hoặc muộn nhất là tháng 2. Như vậy, dù tháng 1 được xem là thời điểm lý tưởng, Samsung vẫn chuẩn bị một phương án dự phòng: ra mắt vào tháng 2. Hãng đang muốn đẩy chu kỳ ra mắt sản phẩm sớm hơn một tháng so với trước đây.

Tuy nhiên, Samsung vẫn chưa xác nhận thông tin này. Trước đó, “gã khổng lồ” công nghệ Hàn Quốc đã công bố dòng Galaxy S26 vào ngày 25/2/2026 và chính thức mở bán rộng rãi vào ngày 11/3/2026.

Điều gì có thể làm thay đổi kế hoạch ra mắt vào tháng 1?

Bộ nhớ chính là yếu tố then chốt. Samsung đang cân nhắc sử dụng chuẩn lưu trữ UFS 5.0 (tốc độ nhanh hơn) và RAM thế hệ mới LPDDR6 cho các phiên bản cao cấp. Linh kiện tốt hơn đồng nghĩa với chi phí cao hơn, đặc biệt là trong năm 2026.

Samsung đã tăng giá dòng Galaxy S26 tại Mỹ thêm từ 100 USD (khoảng 2,6 triệu đồng) trở lên kể từ ngày 1/10/2026 nên khiến nhiều người lo ngại về mức giá của dòng Galaxy S27. Nếu hãng tiếp tục tăng giá khi ra mắt, Galaxy S27 có thể trở thành một trong những dòng sản phẩm đắt đỏ nhất của Samsung trong thời gian gần đây.

Galaxy S26 Ultra.

Ở một diễn biến khác, một báo cáo từ Hàn Quốc cho rằng các vấn đề quá nóng trên chip Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 của Qualcomm có thể khiến phiên bản Ultra phải chuyển sang sử dụng chip Exynos 2700 của chính Samsung. Tuy nhiên, Don McGuire, một giám đốc điều hành tại Qualcomm, đã phủ nhận thông tin này.

Theo các chuyên gia công nghệ, fan công nghệ nên chờ đợi thư mời chính thức từ Samsung trước khi lên kế hoạch nâng cấp thiết bị.