Trình làng Xiaomi Redmi M100 Pro với thiết kế tuyệt đẹp, siêu bền, giá từ 9,6 triệu đồng

Vào tháng 8, Redmi đã giới thiệu mẫu Xiaomi Redmi M100 tại Trung Quốc, được trang bị chip Snapdragon 4 Gen 5 và viên pin 7.900mAh. Mới đây, hãng tiếp tục âm thầm ra mắt phiên bản Redmi M100 Pro tại thị trường này.

4 màu của Redmi M100 Pro.

Redmi M100 Pro sử dụng chipset Dimensity 7300-Ultra, đi kèm tùy chọn RAM lên đến 12GB chuẩn LPDDR4X và bộ nhớ trong dung lượng 256GB chuẩn UFS 2.2.

Máy sở hữu màn hình AMOLED cong kích thước 6,67 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass Victus 2. Thiết bị cũng tích hợp cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình.

Ở mặt sau, Redmi M100 Pro được trang bị hệ thống ba camera, bao gồm: cảm biến chính Sony LYT-600 50MP, ống kính góc siêu rộng 8MP và ống kính macro 2MP. Camera trước có độ phân giải 20MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh selfie.

Điện thoại Xiaomi Redmi M100 Pro có cấu hình khá "ngon".

Redmi M100 Pro sở hữu viên pin 5.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 45W. Máy đạt chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, được trang bị cổng hồng ngoại (IR blaster), kết nối NFC và chạy trên nền tảng HyperOS 3.

Thực tế, Xiaomi Redmi M100 Pro chính là phiên bản đổi tên của Redmi Note 14 Pro. Thậm chí, phiên bản Note 14 Pro tại thị trường Ấn Độ còn có các tùy chọn màu sắc tương tự.

Xiaomi Redmi M100 Pro có sẵn các tùy chọn màu sắc gồm: Đen Midnight (Midnight Black), Trắng sứ (Mirror Porcelain White), Xanh Phantom (Phantom Blue) và Tím Twilight (Twilight Purple). Sản phẩm có giá 2.499 Nhân dân tệ (khoảng 9,6 triệu đồng) cho phiên bản duy nhất với cấu hình RAM 12GB và bộ nhớ trong 256GB.