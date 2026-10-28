Galaxy S27 Ultra sẽ có lợi thế nếu dùng chip "cây nhà lá vườn" của Samsung

Mặc dù phần lớn người dùng đều mong muốn Galaxy S27 Ultra sử dụng chip Qualcomm nhưng khả năng cao là dòng flagship tiếp theo của Samsung sẽ không được trang bị vi xử lý này. Thay vào đó, Exynos 2700 có thể sẽ là "trái tim" của bộ tứ Galaxy S27 tiêu chuẩn, Galaxy S27+, Galaxy S27 Pro và cả Galaxy S27 Ultra.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, đây lại có thể là quyết định sáng suốt nhất đối với mẫu điện thoại Android sắp tới của hãng.

Chip Exynos 2700 đã vượt qua đối thủ cạnh tranh

Theo các thông tin, Samsung đã tiến hành thử nghiệm dòng chip cao cấp thế hệ mới của mình – Exynos 2700 – so với Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro của Qualcomm. Trang tin EBN Korea (Hàn Quốc) cho biết, Samsung Electronics đã thực hiện một bài kiểm tra nội bộ trên Xiaomi 18 Pro Max, vốn được trang bị bộ vi xử lý mới nhất từ ​​Qualcomm.

Galaxy S26 Ultra.

Kết quả thật bất ngờ khi phần thắng nghiêng về phía Exynos. Nguồn tin này khẳng định chip "cây nhà lá vườn" của Samsung đạt khoảng 13.000 điểm trong bài kiểm tra đa nhân CPU trên Geekbench 6.5 trong khi con số của Qualcomm là khoảng 11.000 điểm. Như vậy, Exynos 2700 đạt hiệu suất cao hơn khoảng 18%; đồng thời, trong bài kiểm tra hiệu năng đa nhân trên Geekbench 7.0, con chip này cũng vượt trội hơn khoảng 15%.

Nếu thông tin này chính xác, điều đó đồng nghĩa với việc Exynos 2700 sẽ mang lại hiệu năng tốt hơn khi xử lý các tác vụ đa nhiệm nặng.

Tại sao dòng chip Exynos lại không được ưa chuộng?

Trong nhiều năm qua, Samsung đã nỗ lực hoàn thiện dòng chip Exynos của mình nhằm chứng minh rằng các vi xử lý do hãng tự phát triển đủ mạnh mẽ để cạnh tranh với những sản phẩm tiên tiến nhất từ ​​Qualcomm. Tuy nhiên, năm này qua năm khác, các bộ vi xử lý của hãng vẫn gặp phải tình trạng quá nóng, tối ưu hóa kém dẫn đến thời lượng pin ngắn và hiện tượng giảm hiệu năng nghiêm trọng (throttling) khi xử lý đa nhiệm nặng.

Hình ảnh chụp chip Exynos 2700 phiên bản đầu tiên.

Dẫu vậy, với Exynos 2600, Samsung đã gần như thu hẹp được khoảng cách hiệu năng giữa dòng chip của mình và chip từ Qualcomm. Thế nhưng, điều đó vẫn chưa đủ để thay đổi định kiến ​​của người dùng.

Nếu tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn nữa, Samsung có thể tìm ra công thức thành công của mình. Và nếu hoàn thiện được dòng chip Exynos, việc chiếc Galaxy S27 Ultra sử dụng bộ vi xử lý do chính Samsung sản xuất không phải là một điều tệ hại.

Liệu điều này có ảnh hưởng đến giá bán?

Giả sử Samsung quyết định chọn chip Exynos 2700 cho chiếc Galaxy S27 Ultra sắp tới, liệu điều đó có giúp ngăn chặn một đợt tăng giá mạnh hay không? Câu trả lời là có.

Chip mới nhất của Qualcomm được đồn đoán có giá hơn 300 USD (khoảng 7,7 triệu đồng) mỗi đơn vị, có thể đẩy chi phí sản xuất Galaxy S27 Ultra lên cao đáng kể. Bằng cách sử dụng chip tự phát triển (ít nhất là tại một số thị trường), Samsung có thể kiểm soát chi phí sản xuất và giữ cho giá bán của Galaxy S27 Ultra ở mức tương đối ổn định.

Ảnh concept Galaxy S27.

Chắc chắn, nhiều Samfan sẽ không mấy vui vẻ khi nghe tin Samsung có thể trang bị chip Exynos 2700 cho chiếc Galaxy S27 Ultra đắt đỏ của mình. Nhưng nếu chiếc điện thoại sắp ra mắt vẫn giữ nguyên mức giá như Galaxy S26 Ultra mà lại mang đến hiệu năng tốt hơn, chúng vẫn rất đáng được sở hữu.