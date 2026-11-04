Samsung có cách khác để làm bẽ mặt iPhone Duo

Sau hơn một thập kỷ, các sản phẩm của Samsung vẫn luôn đối đầu Apple. Trong năm tới, một màn so tài kinh điển nữa cũng sắp sửa diễn ra. Và lần này, chúng ta sẽ không nói về độ bền màn hình hay sự cố "Crackgate" mà các mẫu iPhone Duo gập của Apple đang gặp phải. Thay vào đó, cuộc chiến có thể xoay quanh công nghệ UDC – camera ẩn dưới màn hình.

Những "nước cờ" mới của Samsung

Năm 2026 sắp khép lại, đồng nghĩa với việc chúng ta chuẩn bị chào đón một thế hệ điện thoại di động mới đầy sắc màu. Đầu tiên, ngay trong quý 1 năm 2027, chúng ta sẽ được chứng kiến ​​dòng Galaxy S27 được ra mắt. Theo các tin đồn, Galaxy S27 Ultra sẽ từ bỏ viên pin 5.000 mAh – phá chuỗi 7 năm duy trì của dòng Galaxy S Ultra, kể từ thời Galaxy S20 Ultra.

iPhone Duo (trái) và Galaxy Z Fold 8 (phải).

Ngoài ra, dòng sản phẩm này có thể đón chào thêm một thành viên mới: chiếc Galaxy S27 Pro.

Chuyển sang tháng 7, dòng Galaxy Z ra mắt vào năm tới cũng sẽ là một chiến trường then chốt không kém. Hiện tại, Samsung đang dẫn đầu trong phân khúc điện thoại màn hình gập:

Sự vươn lên đỉnh cao toàn cầu của Samsung với dòng Galaxy Z Fold đã khiến các chuyên gia vô cùng phấn khích.

Galaxy Z Fold9 sẽ đè bẹp iPhone Duo Series?

Thông tin mới nhất đang lan truyền trên mạng cho thấy Galaxy Z Fold 9 có thể sẽ được trang bị camera ẩn dưới màn hình chính.

Điều này quan trọng đến mức nào?

Thực tế là, camera selfie đặt dưới màn hình trên các smartphone màn hình gập không thực sự dành cho việc chụp những bức ảnh selfie ấn tượng nhất. Ưu điểm lớn nhất của điện thoại màn hình gập chính là khả năng tận dụng hệ thống camera sau – vốn có chất lượng vượt trội hơn hẳn trong khi vẫn có thể quan sát bản thân thông qua màn hình ngoài. Điều này giúp bạn căn chỉnh khung hình chuẩn xác và đạt được chất lượng hình ảnh mà camera trước nhỏ bé không thể nào sánh kịp.

iPhone Duo (trái) và Galaxy Z Fold 8 (phải).

Dù camera selfie vẫn hữu ích cho các cuộc gọi video hay những bức ảnh chụp nhanh nhưng nếu người dùng thực sự muốn có một bức ảnh đẹp về chính mình, camera sau mới là lựa chọn tối ưu.

Vậy tại sao Samsung lại cân nhắc quay trở lại với công nghệ camera ẩn dưới màn hình (UDC)?

Trước đây, các thế hệ Galaxy Z Fold đã từng được trang bị loại camera này nhưng đến dòng Galaxy Z Fold 7, Samsung đã từ bỏ thiết kế đó vì chất lượng hình ảnh mang lại không thực sự thuyết phục.

Lý do nằm ở chỗ: Apple cũng đang phát triển công nghệ camera ẩn dưới màn hình cho các mẫu iPhone của mình. Nếu Samsung có thể vượt mặt Apple trong lĩnh vực này, đó sẽ là một thắng lợi lớn cho chính chúng ta – những người dùng cuối. Tuy nhiên, để làm được điều đó, camera ẩn dưới màn hình của Samsung bắt buộc phải mang lại chất lượng ảnh chụp và video thực sự ấn tượng.