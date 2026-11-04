Công nghệ "thảm bay" độc lạ giúp binh sĩ, khí tài ẩn mình trước "sát thủ trên không"

Ảnh minh họa ý tưởng về thảm bay giúp bảo vệ khí tài, binh sĩ khỏi các "mắt thần" trên không. Ảnh: Autonomy/Defence

Air Cover là một ý tưởng ngụy trang quân sự mới, hướng tới bảo vệ lực lượng và khí tài trước các hệ thống trinh sát hiện đại, đặc biệt là những thiết bị sử dụng cảm biến hồng ngoại và radar.

Điểm độc đáo của hệ thống là khả năng tạo ra một lớp che chắn ngay phía trên mục tiêu. Thay vì phủ trực tiếp lên xe quân sự hoặc binh sĩ, Air Cover sử dụng các thiết bị bay để nâng tấm ngụy trang lên không trung, tạo thành một dạng “thảm bay” bao phủ từ phía trên.

Bốn thiết bị bay nâng “thảm ngụy trang” lên không trung

Theo thiết kế được công bố, Air Cover có bốn thiết bị bay không người lái (UAV) gắn tại bốn góc của tấm ngụy trang. Chúng phối hợp nâng và giữ tấm che lơ lửng phía trên mục tiêu.

Vigil Autonomy cho biết hệ thống có thể hoạt động liên tục khoảng 2 giờ ở chế độ bay. Air Cover cũng có thể được triển khai theo phương thức cố định bằng các giá đỡ.

Ảnh minh họa ý tưởng về thảm bay giúp bảo vệ khí tài, binh sĩ khỏi các "mắt thần" trên không. Ảnh: Autonomy/Defence

Nhà phát triển được cho là đang hướng tới khả năng giúp hệ thống tự động theo dõi mục tiêu ngay cả khi phương tiện di chuyển. Tuy nhiên, các thông số kỹ thuật chi tiết và cơ chế vận hành vẫn chưa được công bố đầy đủ.

Air Cover chủ yếu nhằm hạn chế khả năng phát hiện mục tiêu bằng camera ảnh nhiệt và radar khẩu độ tổng hợp (SAR), những công nghệ có thể được trang bị trên UAV trinh sát và vệ tinh.

Ý tưởng độc đáo nhưng còn nhiều nghi vấn

Dù gây chú ý bởi thiết kế khác thường, Air Cover vẫn đặt ra nhiều câu hỏi về tính hiệu quả khi triển khai trên chiến trường.

Theo Defense Express, hệ thống chủ yếu che chắn mục tiêu từ phía trên, do đó khả năng bảo vệ có thể bị hạn chế nếu thiết bị trinh sát quan sát từ các góc khác. Thời gian hoạt động khoảng 2 giờ cũng là một trở ngại đối với những nhiệm vụ kéo dài.

Đối với khả năng ngụy trang trước cảm biến hồng ngoại, Air Cover có thể làm giảm dấu hiệu nhiệt của mục tiêu, nhưng không bảo đảm loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị phát hiện, đặc biệt khi thiết bị quan sát từ góc nghiêng.

Bên cạnh đó, việc sử dụng công nghệ radar SAR để theo dõi trực tiếp chuyển động của từng binh sĩ hoặc phương tiện cũng là vấn đề cần xem xét, bởi loại radar này thường được sử dụng để thu thập hình ảnh và lập bản đồ địa hình.

Defense Express đánh giá ý tưởng Air Cover khá độc đáo, nhưng hiệu quả thực tế vẫn chưa được chứng minh. Hệ thống có thể chỉ phù hợp với một số tình huống tác chiến nhất định, thay vì trở thành giải pháp ngụy trang phổ biến.

Hiện Air Cover vẫn đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và chưa có đủ dữ liệu thử nghiệm để đánh giá khả năng ứng dụng trên chiến trường.