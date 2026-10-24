Dung lượng pin Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro đã được vén màn

Trong suốt 7 năm liên tiếp, Samsung đã trang bị viên pin 5.000 mAh cho các mẫu flagship Galaxy S Ultra của mình. Trong khi đó, nhiều smartphone từ các hãng Trung Quốc – chẳng hạn như Honor X80 Pro Max đã sở hữu viên pin lên tới 11.000 mAh.

Nhiều người hâm mộ Samsung đang gây áp lực, yêu cầu hãng thay thế loại pin lithium-ion hiện tại bằng pin silicon-carbon, công nghệ vốn đã được các công ty như Honor áp dụng.

Ảnh concept Galaxy S27 Pro.

Trên thực tế, Samsung đã sử dụng kết hợp cả lithium-ion và silicon-carbon trong các viên pin dành cho các dòng điện thoại màn hình gập mới của hãng, bao gồm Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra và Galaxy Z Flip8. Tuy nhiên, hàm lượng silicon-carbon trong các viên pin này rất thấp nên chúng vẫn được phân loại là pin lithium-ion.

Samsung thận trọng với pin sau sự cố cháy nổ hàng loạt trên Galaxy Note 7

Dĩ nhiên, với ký ức về sự cố cháy nổ của Galaxy Note 7 vẫn còn đó, không khó hiểu khi Samsung luôn rất thận trọng trong việc tăng dung lượng pin cho các dòng điện thoại flagship suốt nhiều năm qua.

Pin 5.200 mAh phiên bản tiền sản xuất dành cho Galaxy S27 Pro ở bên trái, pin 5.700 mAh phiên bản tiền sản xuất dành cho Galaxy S27 Ultra ở bên phải.

Tháng trước, dựa trên hồ sơ đăng ký tại cơ quan 3C (Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc - China Compulsory Certificate), mẫu Samsung Galaxy S27 Ultra sẽ được trang bị viên pin 5.700 mAh – lớn nhất từng được sử dụng trên một chiếc điện thoại Samsung Galaxy.

Đúng như tên gọi, Chứng nhận Bắt buộc Trung Quốc (3C) là loại chứng chỉ mà hầu hết các sản phẩm bán ra tại thị trường Trung Quốc đều phải có. Đây là chứng nhận an toàn từ bên thứ ba, tương tự như dấu chứng nhận UL (Underwriters Laboratories) tại Mỹ.

Cả chứng nhận 3C tại Trung Quốc và dấu UL tại Hoa Kỳ đều cho thấy sản phẩm đã trải qua quá trình kiểm định nghiêm ngặt, đảm bảo thiết bị không gây cháy nổ, không gây giật điện hay bất kỳ tổn hại vật lý nào cho người sử dụng.

Samsung ​​sẽ giới thiệu Galaxy S27 Pro mới vào năm tới

Bên cạnh viên pin 5.700 mAh dành cho Galaxy S27 Ultra xuất hiện trong danh sách chứng nhận 3C, một viên pin 5.200 mAh cũng được liệt kê, dự kiến ​ cung cấp năng lượng cho Galaxy S27 Pro. Đây là một mẫu flagship mới sẽ ra mắt vào đầu năm tới, nằm trong dòng sản phẩm Galaxy S27.

Ảnh concept Galaxy S27 Ultra.

Galaxy S27 Pro được kỳ vọng sẽ sở hữu màn hình 6,47 inch cùng camera chính 200 MP. Thiết bị này dự kiến ​​được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 hoặc con chip Exynos 2700 đầy cạnh tranh từ Samsung.

Các viên pin 5.700 mAh (cho Galaxy S27 Ultra) và 5.200 mAh (cho Galaxy S27 Pro) cũng đã xuất hiện trong cơ sở dữ liệu chứng nhận Safety Korea tại Hàn Quốc. Viên pin 5.700 mAh của Galaxy S27 Ultra mang mã model EB-BS958DBY với số chứng nhận YU10899-26034.

Trong khi đó, viên pin 5.200 mAh dành cho Galaxy S27 Pro có mã model EB-BS957CBY và được cấp chứng nhận với mã số YU10899-26036.

Cả hai viên pin này đều được sản xuất bởi Zhuhai CosMX Power (chi nhánh Jinwan) tại Trung Quốc.

Nếu các thông số trên là chính xác, đây là mức tăng 14% so với viên pin 5.000 mAh từng được sử dụng trên Galaxy S26 Ultra. Các tài liệu chứng nhận khác cũng tiết lộ rằng Samsung sẽ trang bị công nghệ sạc có dây 60W cho cả Galaxy S27 Ultra và Galaxy S27 Pro, tương đương với tốc độ sạc có dây trên Galaxy S26 Ultra.