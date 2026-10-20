Nếu rò rỉ chính xác, đây là màn hạ cấp đáng thất vọng trên Galaxy S27 và S27+

Samsung đang có kế hoạch hồi sinh kỷ nguyên RAM 8 GB cho dòng smartphone cao cấp của mình, áp dụng cho các phiên bản Galaxy S27 và S27+. Đây là một bước đi đáng chú ý, khi chỉ vài năm trước, công ty đã loại bỏ tùy chọn RAM 8 GB khỏi dòng sản phẩm cao cấp của mình.

Galaxy S27 và Galaxy S27+ trở thành nạn nhân của xu hướng RAM tăng cao.

Theo thông tin rò rỉ, Galaxy S27 và Galaxy S27+ sẽ là hai mẫu duy nhất trong dòng sản phẩm này được trang bị RAM 8 GB, trong khi hai mẫu cao cấp hơn là Galaxy S27 Pro và S27 Ultra dự kiến sẽ có RAM từ 12 GB trở lên. Đáng chú ý, dung lượng lưu trữ cho các mẫu Galaxy S27 sẽ bắt đầu từ 256 GB, thay vì 128 GB như trước đây. Việc sử dụng RAM 8 GB có thể là một chiến lược của Samsung nhằm kiểm soát chi phí trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chất bán dẫn đang ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty.

Đối với các mẫu cao cấp hơn, Galaxy S27 Ultra có thể sẽ ra mắt với phiên bản RAM 16 GB và bộ nhớ trong lên tới 1 TB. Trong khi đó, Galaxy S27 Pro cũng được cho là sẽ có phiên bản RAM 16 GB, kèm theo bộ nhớ trong 1 TB. Dưới đây là cấu hình bộ nhớ dự kiến cho dòng Galaxy S27:

- Galaxy S27: RAM 8/12 GB, bộ nhớ trong 256/512 GB.

- Galaxy S27+: RAM 8/12 GB, bộ nhớ trong 256/512 GB.

- Galaxy S27 Pro: RAM 12 GB, bộ nhớ trong 256/512 GB (phiên bản RAM 16 GB đang được xem xét).

- Galaxy S27 Ultra: RAM 12/16 GB, bộ nhớ trong 256 GB/512 GB/1 TB.

Mặc dù có các tùy chọn RAM 16 GB và bộ nhớ 1 TB, giá bán của chúng có thể không hấp dẫn do sự gia tăng liên tục trong giá thành bán dẫn từ các nhà sản xuất như Samsung, SK Hynix và Micron. Điều này có thể dẫn đến việc không có chương trình khuyến mãi nào được áp dụng cho dòng Galaxy S27 khi ra mắt.

Samsung đã chấm dứt chương trình nâng cấp dung lượng lưu trữ miễn phí cho các dòng điện thoại cao cấp của mình. Dòng Galaxy S27 có thể tiếp tục xu hướng này bằng cách loại bỏ chương trình nâng cấp dung lượng lưu trữ gấp đôi, thay vào đó, công ty có thể cung cấp trợ giá cho những phiên bản bộ nhớ lớn hơn với mức giảm giá nhỏ.

Ngoài ra, một báo cáo trước đó cũng cho biết Samsung vẫn chưa hoàn thiện các phiên bản UFS và LPDDR thế hệ mới cho các điện thoại cao cấp. Tình trạng thiếu hụt chất bán dẫn có thể sẽ hạn chế việc trang bị UFS 5.0 và LPDDR6 trên một số biến thể của Galaxy S27.