LMHT 26.22: Yasuo bị “hạ bệ” vì tỉ lệ cấm quá cao, Mel được làm lại W giữa mùa

1. Những tướng được tăng sức mạnh

Aurelion Sol

Riot nhận thấy phần lớn người chơi Aurelion Sol thích nâng tối đa Hố Đen Kỳ Bí (E) trước Thượng Long Cảnh Giới (W), dù đây là lựa chọn yếu hơn. Vì E là kỹ năng đặc trưng thú vị của tướng này, nhà phát triển tăng sức mạnh cho nó để lựa chọn vừa trực quan vừa vui ấy trở thành lựa chọn đúng đắn.

E – Hố Đen Kỳ Bí – Tổng sát thương phép: 50 / 75 / 100 / 125 / 150 +60% SMPT trong 5 giây ⟶ 50 / 80 / 110 / 140 / 170 +60 / 65 / 70 / 75 / 80% SMPT trong 5 giây.

Corki

Riot cho biết đã khá thận trọng với Corki trước thềm Chung Kết Thế Giới. Giờ đây, cũng như Azir và Orianna, hắn có thêm dư địa để được tăng sức mạnh và phù hợp hơn với mọi người chơi.

R – Tên Lửa Định Hướng – Sát thương: 90 / 170 / 250 +85% SMCK cộng thêm ⟶ 100 / 190 / 280 +90% SMCK cộng thêm. R – Tên Lửa Định Hướng – Sát thương Quả Cực Đại: 180 / 340 / 500 +170% SMCK cộng thêm ⟶ 200 / 380 / 560 +180% SMCK cộng thêm.

Rumble

Tương tự Corki, Rumble trước đây được điều chỉnh xoay quanh đấu trường chuyên nghiệp. Thay đổi lần này giúp người chơi thông thường nhiều hơn tuyển thủ khi giải đấu bắt kịp chu kỳ cập nhật hiện tại.

R – Mưa Tên Lửa – Sát thương mỗi giây: 120 / 200 / 280 +35% SMPT ⟶ 120 / 200 / 280 +40% SMPT. R – Mưa Tên Lửa – Sát thương tối đa (tỉ lệ SMPT): 175% SMPT ⟶ 200% SMPT.

Kayle

Sức ảnh hưởng của Kayle giảm dần từ đầu năm, khi meta ổn định trở lại sau những biến động ở đường trên do Nhiệm Vụ Vị Trí. Riot tăng nhẹ sức mạnh để hỗ trợ giai đoạn đi đường đầu trận, vì đường trên vẫn cần thêm lựa chọn có khả năng tăng tiến tốt về sau.

Q – Hào Quang Trừng Phạt – Hồi chiêu: 12 / 11 / 10 / 9 / 8 giây ⟶ 10 / 9,5 / 9 / 8,5 / 8 giây. R – Thần Linh Định Đoạt – Hồi chiêu: 160 / 120 / 80 giây ⟶ 140 / 110 / 80 giây.

Maokai

Maokai gần như “đứng yên” trong suốt năm nay và bị bó buộc ở vị trí Hỗ Trợ. Lần này Riot tăng sức mạnh theo hướng giúp hắn hiệu quả hơn ở đường trên và đi rừng.

Q – Bụi Cây Công Kích – Sát thương: 75 / 120 / 165 / 210 / 255 +2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4% máu tối đa +50% SMPT ⟶ 75 / 120 / 165 / 210 / 255 +2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5% máu tối đa +50% SMPT.

Shen

Cũng như Maokai, Shen đi rừng bị đẩy quá xa khỏi meta. Riot đã theo dõi xem các thay đổi trước đó có giúp hắn trở lại hay không, và giờ đủ tự tin để tăng sức mạnh trực tiếp.

Q – Công Kích Hoàng Hôn – Hệ số sát thương lên quái: 100 / 125 / 150 / 175 / 200 ⟶ 120 / 140 / 160 / 180 / 200.

Naafiri

Sau loạt đợt giảm sức mạnh hồi đầu năm, Naafiri gần như biến mất khỏi đường giữa và chỉ ở mức trung bình khi đi rừng. Lần này cô được tăng sức mạnh chủ yếu để hỗ trợ đường giữa, đưa sức mạnh giữa hai vị trí về gần nhau hơn.

Q – Dao Găm Darkin – Hồi máu: 45 / 60 / 75 / 90 / 105 +40% SMCK cộng thêm ⟶ 55 / 70 / 85 / 100 / 115 +45% SMCK cộng thêm. W – Tiếng Tru Hiệu Triệu – Sức mạnh công kích cộng thêm: 20% ⟶ 22%.

Smolder

Các đợt tăng sức mạnh vài bản trước chưa tạo nhiều tác động như kỳ vọng, nhưng hiện hắn đã cân bằng khá tốt giữa lối lên đồ Chí Mạng và Pháp Sư. Riot vì vậy tăng theo hướng tổng quát hơn, đồng thời kỳ vọng việc giảm sức mạnh Cung Doran trong bản này sẽ gián tiếp giúp hắn thêm một chút.

W – HẮT XÌII! – Sát thương nổ: 10 / 35 / 60 / 85 / 110 +50% SMCK cộng thêm +80% SMPT ⟶ 25 / 50 / 75 / 100 / 125 +50% SMCK cộng thêm +80% SMPT.

Viktor

Đợt giảm sức mạnh ở bản trước ảnh hưởng đến Viktor nhiều hơn dự kiến. Tuy nhiên Riot hài lòng vì nó đã kiềm chế khả năng bắt nạt đối thủ ở đầu trận, nên lần này trả lại cho hắn một phần sức mạnh tăng tiến về sau.

Máu theo cấp: 100/cấp ⟶ 105/cấp. R – Bão Arcane – Sát thương triệu gọi: 100 / 175 / 250 +50% SMPT ⟶ 100 / 175 / 250 +60% SMPT.

Zaahen

Zaahen đang thể hiện đúng kỳ vọng về khả năng tăng tiến, nhưng chưa đủ công cụ để tạo ảnh hưởng ở giai đoạn đi đường. Thay đổi này giúp các pha trao đổi chiêu và giao tranh nhỏ lẻ đầu trận của hắn hiệu quả hơn.

Q – Đại Đao Darkin – Hồi chiêu: 10 / 9 / 8 / 7 / 6 giây ⟶ 8 / 7,5 / 7 / 6,5 / 6 giây.

2. Những tướng bị giảm sức mạnh

Thresh

Dù đã bị giảm sức mạnh trước đó, Thresh vẫn đứng đầu nhóm Hỗ Trợ ở trình độ cao, nên Riot tiếp tục giảm sức mạnh của hắn.

Sức mạnh công kích: 56 ⟶ 54. R – Đóng Hộp – Sát thương: 250 / 400 / 550 +100% SMPT ⟶ 200 / 350 / 500 +100% SMPT.

Locke

Nhìn chung sức mạnh của Locke vẫn trong ngưỡng hợp lý, nhưng hắn có chiều sâu hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Khi người chơi đã làm chủ được Locke, hắn vẫn quá mạnh, đặc biệt ở đầu trận.

Q – Chú Đinh – Sát thương cộng thêm từ cộng dồn: 18 / 26 / 34 / 42 / 50 ⟶ 15 / 22 / 29 / 36 / 43. Q – Chú Đinh – Sát thương tối đa khi đạt đủ cộng dồn: 75,6 / 109,2 / 142,8 / 176,4 / 210 ⟶ 63 / 92,4 / 121,8 / 151,2 / 180,6. W – Thiêu Hồn Huyết Tế – Thời gian tác dụng: 6 giây ⟶ 5 giây.

Yasuo

Ở bản trước, Riot còn phân vân có nên giảm sức mạnh Yasuo tương tự Yone hay không. Tuy nhiên tỉ lệ thắng của hắn tiếp tục tăng khi người chơi chuyển sang lối lên đồ chí mạng, tỉ lệ cấm cũng tăng theo, nên lần này Yasuo nhận điều chỉnh tương tự.

Q – Bão Kiếm – Sát thương: 20 / 45 / 70 / 95 / 120 +105% tổng SMCK ⟶ 20 / 45 / 70 / 95 / 120 +100% tổng SMCK.

3. Điều chỉnh tầm trung: Mel

Mel

Trong bản 26.22, Mel nhận đợt điều chỉnh tầm trung: một phần sức mạnh đầu trận của cô được chuyển sang khả năng tăng tiến về sau.