Thanh Nhã bóng đá nữ, Đặng Thị Hồng U21 bóng chuyền nữ, tài khoản giao thông "hot" Google

Sáng 13/8, trên công cụ Google Xu hướng (Google Trends), nhiều chủ đề "nóng" tại Việt Nam đã xuất hiện trong top tìm kiếm. Nổi bật là trận đấu giữa bóng đá nữ Việt Nam và Thái Lan ở giải vô địch Đông Nam Á, các thông tin xoay quanh việc chuyển đổi tài khoản giao thông để qua trạm thu phí không dừng VETC, hay tranh cãi U21 bóng chuyền nữ Việt Nam bị xử thua tại giải thế giới,...

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á: Kết quả trận Việt Nam - Thái Lan

Những từ khóa đang tăng trưởng đột phá trên Google Trends liên quan trận bóng đá nữ giữa Việt Nam - Thái Lan, trong đó có những cái tên Nguyễn Thị Thanh Nhã, Trần Thị Thu.

Ở bảng A giải vô địch Đông Nam Á 2025, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã khiến đối thủ Thái Lan đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Chạm trán đại kình địch Thái Lan, HLV Mai Đức Chung có những điều chỉnh đáng chú ý về chiến thuật và giúp những "cô gái vàng" Việt Nam nhập cuộc vô cùng tự tin, di chuyển linh hoạt, gây ra nhiều sóng gió trước khung thành của đội tuyển Thái Lan, điểm nhấn là Huỳnh Như, Thanh Nhã hay Trần Thị Thu,...

Điều gì đến cũng phải đến, phút 36, Huỳnh Như vượt qua cầu thủ Thái Lan bên cánh phải, trước khi căng ngang để Trần Thị Thu Thảo dứt điểm một chạm tung lưới đối phương khai thông bế tắc trận đấu. Chung cuộc, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành chiến thắng 1 - 0, qua đó ghi danh vào bán kết giải vô địch Đông Nam Á với ngôi đầu bảng A. Đối thủ của đội tuyển Việt Nam trong trận bán kết sắp tới là đội nhì bảng B, sẽ diễn ra vào ngày 16/8.

Tranh cãi tài khoản giao thông VETC

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10/2025, chủ xe ôtô phải chuyển đổi tài khoản thu phí hiện tại sang tài khoản giao thông kết nối với phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt. Nếu không thực hiện, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các trạm thu phí điện tử không dừng (ETC).

Với ứng dụng VETC, chủ xe cần nhấn vào mục "Thiết lập ví" ở màn hình chính. Sau đó, quét và chụp căn cước gắn chip, khuôn mặt theo hướng dẫn trên màn hình. Nếu thành công, hệ thống sẽ gửi bản mềm hợp đồng, chủ xe cần đọc kỹ, kiểm tra thông tin và xác nhận. Bước cuối cùng là liên kết với tài khoản ngân hàng theo hướng dẫn trên màn hình, và thực hiện nạp tiền vào tài khoản giao thông sau đó.

Do trên app VETC, phần "Ví VETC" cần định danh chính là tài khoản giao thông theo Nghị định 119; còn "TK giao thông" là cách thanh toán cũ sẽ không còn dùng cho tới khi trừ hết tiền trong tài khoản đó, nên sự nhập nhằng này đã gây ra nhiều tranh cãi, thắc mắc và khó hiểu đối với người dùng. Trên các diễn đàn ô tô, những bài đăng và tranh luận diễn ra sôi nổi.

Giải bóng chuyền nữ thế giới: U21 Việt Nam bị xử thua

Các từ khóa tăng trưởng đột phá trên Google liên quan đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, trong đó nổi bật là người dùng Google tìm kiếm về tuyển thủ Đặng Thị Hồng, điều lệ 12.2 của quy định kỷ luật FIVB 2023.

Vừa qua, trang chủ của Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) đã đăng tải thông báo gây sốc về đội tuyển bóng chuyền nữ U21 Việt Nam:

"Sau khi nhận được thông tin về việc Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam đưa 1 VĐV không đủ điều kiện vào đội bóng chuyền nữ U21 Việt Nam, tham dự giải vô địch bóng chuyền nữ U21 thế giới 2025 tại Indonesia, FIVB đã điều tra theo đúng quy định của mình. Kết quả điều tra cho thấy, vận động viên này không đáp ứng các điều kiện theo Điều 12.2 của quy định Kỷ luật FIVB năm 2023. Do đó, theo Điều 13.5.2 của quy định giải đấu và Điều 14.4 của quy định lỷ luật, tiểu ban Ủy ban kỷ luật FIVB quyết định hủy kết quả các trận đấu của U21 Việt Nam có sự tham gia của VĐV này, đồng thời loại VĐV khỏi giải đấu ngay lập tức. Căn cứ Điều 14.4 của quy định kỷ luật và xét đến các tình tiết của vụ việc, tiểu ban Ủy ban kỷ luật FIVB sẽ chuyển hồ sơ tới Ủy ban kỷ luật FIVB để xem xét thêm về các hình phạt thêm ngoài phạm vi giải đấu. Tại thời điểm đó, Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam và vận động viên liên quan sẽ được gửi ý kiến khiếu nại bằng văn bản. FIVB sẽ không đưa ra thêm bình luận nào về vấn đề này trong khi quá trình xử lý vẫn đang diễn ra".

Trước khi có thông báo chính thức từ FIVB, vào chiều ngày 12/8, truyền thông Thái Lan đưa tin có hai vận động viên Việt Nam bị xét nghiệm giới tính, khiến họ vắng mặt ở trận gặp Puerto Rico. Tuy nhiên, FIVB và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam (VFV) không xác nhận thông tin này. Một số nguồn tin khác cho rằng các vận động viên bị xét nghiệm doping hoặc giấy tờ tùy thân để xác minh tuổi.

Cũng trong ngày 12/8, FIVB đột ngột cập nhật lịch thi đấu với vị trí xếp cuối bảng của U21 Việt Nam ở vòng phân hạng. Lịch thi đấu mới và sự thay đổi trong kết quả thi đấu khiến người hâm mộ hoang mang và đặt nhiều nghi vấn về tính minh bạch và lý do thực sự của án phạt. FIVB sau đó đã gỡ bỏ lịch thi đấu mới và chỉ giữ lại lịch thi đấu dự kiến theo vị trí bảng tổng quát.

Tới sáng nay (ngày 13/8), VFV khẳng định đã tuân thủ đầy đủ các quy trình đăng ký vận động viên và nộp hồ sơ cho FIVB trước giải đấu, hồ sơ đã được FIVB chấp thuận ban đầu. Hiện, VFV đang khiếu nại theo quy trình của FIVB, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam để làm rõ vụ việc, bảo vệ quyền lợi của VĐV và uy tín bóng chuyền Việt Nam.